La publicité sur Facebook offre de nombreux avantages. Elle permet d’atteindre une large audience personnalisée grâce à un ciblage précis. De plus, elle offre la possibilité de maîtriser son budget tout en utilisant un outil extrêmement efficace : Facebook Ads. C’est un outil facile à utiliser, rapide à mettre en place et offre des résultats facilement mesurables. Une fois que vous avez créé votre page, êtes-vous prêt à vous lancer dans la publicité Facebook ? Lisez la suite pour en savoir plus !

Comment préparer efficacement sa publicité Facebook ?

Avant de commencer…

Avant de créer une campagne de publicité sur Facebook, il est recommandé de vous familiariser avec l’outil. Toutes vos publicités Facebook sont gérées via un outil appelé « gestionnaire de publicités », accessible via votre page Facebook professionnelle. Il vous permet de sélectionner une ou plusieurs cibles en fonction de votre stratégie. En résumé, vous décidez qui va voir la publicité.

Pour cela, déterminez qui pourrait être intéressé par votre offre et partage vos centres d’intérêt. Vous ciblez des personnes qui aiment la mode ? La déco ? La beauté ? Ou bien votre offre concerne une tranche d’âge en particulier ? Une zone géographique ? Toutes ces informations sont disponibles dans le profil des utilisateurs de Facebook : il ne reste plus qu’à créer l’interaction avec votre marque !

Quel est votre objectif marketing ?

Votre objectif marketing, quel qu’il soit, doit être réalisable à court ou moyen terme. Sur le web, vous devez toujours garder à l’esprit trois objectifs principaux :

l’acquisition de trafic ;

la conversion de prospects en clients ;

la fidélisation de ces clients.

Pour la publicité sur les réseaux sociaux, il est conseillé de définir un objectif marketing prioritaire parmi ces trois impératifs. Votre publicité Facebook sera conçue en fonction de votre choix.

Qui est votre cible ?

Quels fils d’actualité souhaitez-vous toucher ? Qu’attendent ces personnes de vos produits ou services ? Pour bien préparer votre publicité Facebook, segmentez vos prospects. C’est-à-dire ? Il s’agit de créer plusieurs catégories de prospects, car tous n’attendent pas la même chose de ce que vous proposez. Segmenter, c’est aussi anticiper le parcours d’achat de chaque type de prospect.

Si vous débutez dans la publicité Facebook, ne cherchez pas à cibler tous les segments en même temps. Concentrez-vous sur votre cible principale, puis élargissez votre champ d’action lorsque vous maîtrisez bien votre première publicité.

Quel est votre budget ?

Définir votre budget publicitaire est essentiel pour éviter de dépenser plus que ce que la publicité en ligne peut vous rapporter. Il n’est pas nécessaire de prévoir une somme astronomique, surtout si vous débutez. Déterminez vous-même le budget alloué en fonction de vos moyens et de vos attentes.

Pour gérer votre budget de publicité Facebook, vous avez deux options : soit vous déterminez un budget quotidien, soit vous prévoyez un budget global pour chaque type de publicité. L’outil Facebook Ads vous permet de définir un montant maximum à ne pas dépasser sur une période choisie. Il ajuste le budget journalier dépensé en fonction de votre budget maximal. Avantage à ne pas négliger : l’algorithme sait précisément quand dépenser pour diffuser votre annonce publicitaire.

Quels contenus partager ?

Si vous investissez de l’argent dans la publicité Facebook, assurez-vous que vos textes et visuels soient attrayants pour inciter vos cibles à cliquer et à en savoir plus. Alors, quels contenus publier ?

Le choix du copywriting

Avant de chercher la phrase d’accroche parfaite, déterminez quel message vous souhaitez véhiculer. Votre publicité doit-elle mettre en avant une promotion, un produit, une nouveauté ?

Une fois que vous avez la réponse, passez à la rédaction. Faites d’abord un brouillon et n’hésitez pas à recommencer. L’important est d’utiliser un vocabulaire adapté à votre cible. Chaque mot doit être choisi avec soin. Plus ils sont percutants, plus votre publicité attirera l’attention des utilisateurs de Facebook.

Un conseil pratique : votre texte doit contenir environ 90 caractères. Évitez de dépasser les 25 caractères pour le titre, et 30 pour l’URL de votre annonce.

Le choix des visuels

Le choix du visuel de l’annonce est aussi important que celui du texte. Il doit être captivant, mais pas agressif. Évitez donc les couleurs flashy (sauf si votre charte graphique le permet) ou un bleu trop proche de celui de Facebook. L’objectif est de se différencier et de paraître professionnel. Préférez la qualité à la quantité, et veillez à la résolution de vos images.

Vous souhaitez ajouter du texte sur votre image principale ? C’est possible, mais avec modération. En effet, Facebook privilégie les publicités qui contiennent moins de 20 % de texte sur le visuel. Le réseau social peut aussi refuser de diffuser une annonce dont l’image est trop chargée en texte : l’objectif n’est pas de spammer les utilisateurs ! Utilisez l’outil Text Overlay pour vérifier si votre image ne contient pas trop de texte.

Campagne de publicité Facebook : quels sont les leviers ?

Vous savez désormais gérer Facebook Ads. Et si l’on vous en disait un peu plus sur les objectifs de publicité ? Car oui, une publicité sans objectif défini, c’est du temps et de l’argent perdus. Et selon la nature de cet objectif, on ne vous conseillera pas nécessairement de choisir le même format.

Différents objectifs de publicité

Votre objectif publicitaire correspond à l’action que vous attendez des utilisateurs qui verront votre publicité. Par exemple, si votre objectif est d’augmenter le nombre de visites sur votre site web, créez des publicités qui incitent les utilisateurs à le consulter. Dans ce cas, vous ciblez des personnes qui ne vous connaissent pas encore, ou très peu.

Il existe plusieurs types d’objectifs publicitaires :

Notoriété : ces objectifs visent à susciter de l’intérêt pour votre produit ou service. Pour mieux faire connaître votre marque, vous devez expliquer aux personnes ce que votre entreprise peut leur apporter.

Considération : ces objectifs incitent les utilisateurs à s’intéresser à votre entreprise et à rechercher davantage d’informations.

Conversion : ces objectifs encouragent les personnes intéressées par votre entreprise à acheter ou utiliser votre produit ou votre service.

Différents formats de publicité

Il existe de nombreux formats publicitaires, non seulement sur l’outil Facebook Ads mais aussi sur les autres réseaux sociaux qui proposent un outil de publicité en ligne :

l’image pour mettre en avant un produit ou l’identité visuelle de votre marque ;

la publicité vidéo pour ajouter du mouvement à votre publicité ;

le diaporama pour combiner image, vidéo et texte : à vous de choisir !

Cependant, veillez à respecter le format préconisé pour chaque type de publicité.

Créer une publicité Facebook n’est pas compliqué. Cependant, il ne faut pas oublier qu’un objectif se cache derrière chaque publicité. Une fois ces objectifs définis, prenez le temps de maîtriser le gestionnaire de publicités Facebook et de découvrir toutes ses subtilités.