L’essentiel à savoir : Google teste la sélection de « Preferred Sources (sources favorites) » : l’utilisateur peut désormais personnaliser son carousel Top Stories .

: l’utilisateur peut désormais personnaliser son carousel . Une opportunité stratégique pour les grands médias , mais un risque de perte de visibilité pour les éditeurs émergents.

, mais un risque de perte de visibilité pour les éditeurs émergents. Cette évolution impose aux éditeurs une nouvelle dynamique SEO : allier technique, notoriété de marque et relation avec leur audience.

Google révolutionne les actualités personnalisées avec les « Preferred Sources (sources favorites) »

Fin juin 2025, Google a initié en douceur le test d’une nouvelle fonctionnalité, « Preferred Sources (sources favorites) », via Search Labs, d’abord disponible aux États‑Unis et en Inde. Les utilisateurs peuvent désormais marquer d’une étoile leurs médias favoris, ce qui influence directement leur visibilité dans le carousel Top Stories.

Fonctionnement et UX intuitive

Une fois activée, un petit icône étoilé apparaît en haut du carousel. En le tapant, l’utilisateur découvre la liste des média, et ceux qu’il sélectionne s’affichent plus souvent lorsque de nouveaux articles pertinents sont disponibles (Digital Information World). Ces contenus marqués se distinguent avec une étoile à côté du nom du site, parfois complétés par un carousel secondaire « From your sources » (PPC Land). L’approche reste hybride, combinant algorithme et choix explicites, avec une option pour désactiver la personnalisation (9to5Google).

Retour terrain : ce que vivent les utilisateurs

Prenons l’exemple d’un lecteur passionné d’actualités sportives : s’il ajoute son blog local favori aux « Preferred Sources (sources favorites) », dès que ce blog publie un compte‑rendu de match, l’article apparaît automatiquement en Top Stories. Une vraie victoire pour les médias de niche !

Autre anecdote : une communauté de fans tech a été surprise de voir leurs articles préférés remonter, simplement parce qu’ils avaient été « étoilés » dans leurs profils Search Labs. Une belle reconnaissance de proximité.

Enfin, un éditeur local de la presse indienne a été cité car, après quelques semaines d’expérimentation, ses articles sont apparus dans un second carousel « From your sources », générant une augmentation visible de trafic malgré sa petite audience.

Enjeux pour les éditeurs et stratégie SEO

Pour les éditeurs établis, cette initiative constitue un véritable levier de visibilité : être reconnu comme source préférée, c’est un vecteur de trafic qualifié et de notoriété. En revanche, les médias émergents, s’ils n’ont pas assez de sélection, risquent d’être mis à l’écart, accentuant les inégalités.

Par conséquent, deux approches s’imposent :

– Optimisation traditionnelle SEO : veiller à la fraîcheur des contenus, la structure E‑E‑A‑T, les balises techniques, pour toujours figurer dans le Top Stories algorithmiques.

– Stratégie de marque et fidélisation : engager la communauté et l’inciter, par exemple via des newsletters ou posts sur les réseaux, à activer la sélection comme « Preferred Source (source favorite) ». L’anecdote indienne en est la preuve.

Pour mesurer l’impact, il est essentiel d’analyser les indicateurs qualitatifs : temps de session, nombre de retours et taux d’interaction via ces contenus personnalisés.

Une personnalisation maîtrisée, quel équilibre ?

Cette initiative s’inscrit dans une logique plus globale de personnalisation, à l’instar des outils comme AI Mode et AI Overviews intégrés aux résultats Google. Cependant, cette approche personnalisée expose au risque de « filter bubble », où l’utilisateur ne s’expose plus qu’à ses propres biais.

Google tente en retour d’assurer la diversité : les résultats algorithmiques restent présents, et l’utilisateur peut désactiver la personnalisation à tout moment (PPC Land).

Perspectives et suite du test

Pour l’instant, seuls les marchés anglophones des US et Inde ont accès à ce test. Aucun déploiement global n’est encore annoncé. Si le test est concluant, on peut imaginer une extension vers l’Europe, la version française de Google, ou d’autres formats comme les podcasts, vidéos ou Discover.

Les éditeurs doivent observer de près leur capacité à fidéliser et à obtenir des sélections utilisateur, car cela pourrait redéfinir l’architecture même du SEO et du marketing de contenu.

Vers une nouvelle approche du SEO

Avec l’introduction des « Preferred Sources (sources favorites) », Google instaure un nouveau paradigme : le référencement devient un dialogue entre algorithme et volonté de l’utilisateur. Les éditeurs gagnants seront ceux qui allient qualité éditoriale, optimisation agile et stratégie de fidélisation.

Le SEO ne se limite plus à séduire les robots, il s’adresse désormais au cœur de l’audience. Cette mutation impose aux acteurs de l’information de repenser leur approche : construire une marque forte, établir une relation durable avec leurs lecteurs, et refléter cette confiance directement dans les SERP.

Chez Uplix, notre agence SEO, nous sommes à vos côtés pour naviguer ce nouveau paysage. De la stratégie d'engagement à l'optimisation technique, nous vous aidons à devenir la source favorite de vos lecteurs et à renforcer votre visibilité, qu'elle soit algorithmique ou choisie.