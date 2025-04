Les points essentiels

Les AI Overviews proposent désormais des liens internes qui renvoient vers d’autres résultats de recherche Google.

proposent désormais des qui renvoient vers d’autres résultats de recherche Google. Le moteur de recherche justifie ce changement par une volonté d’ améliorer l’expérience utilisateur .

. Les professionnels du SEO craignent toutefois un manque de visibilité pour des sites publiant des contenus de qualité.

Une nouvelle étape dans l’intégration de l’IA dans Google Search

Depuis l’introduction des AI Overviews, Google continue de faire évoluer la manière dont l’information est présentée dans ses résultats. À présent, les liens proposés dans ces résumés générés par l’IA redirigent vers les résultats de Google lui-même, et non plus directement vers les sites référencés. Cette mise à jour, passée presque inaperçue pour le grand public, a été confirmée récemment par plusieurs médias spécialisés.

L’objectif de Google ? Proposer une expérience de navigation plus fluide en gardant l’utilisateur dans un environnement cohérent. Cela veut aussi dire que lorsque vous cliquez sur un lien dans un AI Overview, vous êtes renvoyé vers une page de résultats standard de Google, avec ce lien mis en avant.

Pourquoi ce changement interroge-t-il les experts SEO ?

Cette modification soulève plusieurs questions cruciales pour les professionnels du référencement. En effet, comme l’explique notre consœur dans son article, les sites publiant des contenus de qualité risquent de voir leur trafic organique diminuer.

Il existe également un risque de cannibalisation et de dépendance accrue à l’écosystème de Google, ainsi qu’un manque de transparence sur la provenance des visiteurs.

Google, de son côté, affirme que les liens affichés dans les AI Overviews sont sélectionnés pour leur pertinence, et que cette nouvelle redirection permet de mieux explorer les sujets.

Quelles conséquences pour les créateurs de contenu et les référenceurs ?

En contrôlant à la fois les résultats et la manière dont l’utilisateur y accède via l’IA, le moteur de recherche renforce son rôle de passerelle unique vers l’information.

Pour les créateurs de contenu, cela signifie qu’il devient encore plus nécessaire de travailler leur visibilité dans les formats enrichis de Google – qu’il s’agisse des People Also Ask, Featured Snippets ou désormais des AI Overviews. Même si la génération de contenu par IA peut paraître intimidante, elle crée aussi de nouvelles opportunités pour ceux qui savent s’y adapter.

Les impacts de ce nouveau système sur le trafic organique, les outils d’analyse et les stratégies de référencement à long terme sont donc à surveiller de près. Une preuve de plus que le SEO est en perpétuelle évolution !