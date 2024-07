– Apple Plans peut marquer une entreprise comme fermée de façon permanente si les informations au sujet de ses heures d’ouverture et de son adresse sont manquantes ou incorrectes.

– Les entreprises risquent d’être déréférencées sur Plans pour les mêmes raisons.

– Pour éviter cette situation, il est recommandé d’ajouter des informations précises et cohérentes.

Apple peut marquer une entreprise comme étant définitivement fermée si les informations sur ses heures d’ouverture et son adresse sont manquantes ou ne correspondent pas à ce qui est indiqué sur le site Web de l’entreprise. Apple se base aussi sur d’autres listes locales à l’image de Google Maps ou Yelp pour vérifier la justesse des données.

Si la précision et la cohérence des informations affichées sur une fiche entreprise ne sont pas au rendez-vous, Apple peut tout simplement décider de la fermer, comme cela est déjà arrivé à cette utilisatrice :

New-to-me Insights from Apple Business Connect support on why businesses get marked « permanently closed » on Apple Maps 🧐

(link in thread to join in on the discussion @LocalSearchLink ) pic.twitter.com/HlQ9whfUfC

— Elizabeth Rule (@ownyourserp) May 13, 2024