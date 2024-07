Glassdoor et Indeed : que faire des avis négatifs ?

Sur les sites d’évaluation des employeurs, comme Glassdoor et Indeed, les avis négatifs des anciens employés peuvent avoir un impact significatif sur la réputation d’une entreprise.

Pour faire face à cette situation, trois principes fondamentaux peuvent être appliqués :

répondre aux préoccupations ,

, rétablir la confiance,

maintenir la transparence.

Les avis négatifs peuvent conduire à l’amélioration et à la croissance de l’entreprise, mais ils peuvent également affecter le processus de recrutement. Il faut toutefois savoir que les employeurs peuvent supprimer ces avis négatifs, faux et/ou malveillants, bien que cela ne soit pas toujours la meilleure stratégie à adopter.

Comment répondre aux avis négatifs ?

Tout d’abord, il est important de répondre directement aux problèmes soulevés dans les avis négatifs, en faisant preuve d’empathie. Ensuite, il faut parvenir à rétablir la confiance en montrant que des mesures ont été prises pour résoudre les difficultés évoquées dans les messages. Enfin, il est aussi important de rester transparent dans sa communication.

Les avis négatifs peuvent en réalité être une opportunité d’amélioration et de croissance pour une entreprise. En prêtant attention à ces critiques, les employeurs peuvent identifier les domaines à améliorer et mettre en place des changements positifs : manque de communication, horaires inadaptés, etc.

Apprendre à faire face aux avis négatifs sur Indeed ou Glassdoor

Dans cette situation, il est nécessaire d’adopter une approche à la fois stratégique et proactive. En traitant les retours négatifs avec sérieux et en cherchant à y remédier, les employeurs peuvent transformer une situation critique en une opportunité d’amélioration et de renforcement de leur réputation.

Dans le cas contraire, il est toujours possible de faire appel à une agence de réputation en ligne. Celle-ci vous aidera à faire le ménage parmi ces critiques parfois injustifiées, notamment si ces commentaires enfreignent les règles de la plateforme : intimidation ou harcèlement, diffamation, et plus encore.

Pour en savoir plus, consultez l’article complet sur Search Engine Land.