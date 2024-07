Les points essentiels

Le canevas de proposition de valeur est un outil essentiel pour créer de la valeur pour les clients.

est un outil essentiel pour créer de la valeur pour les clients. Google reste la principale source de trafic web.

L’utilisation du Value Proposition Canvas (VPC) pour l’idéation de contenu et le SEO peut être très bénéfique.

Générer des idées de contenu SEO avec le canevas de proposition de valeur

Le Value Proposition Canvas est une méthode puissante pour les entreprises qui souhaitent créer de la valeur pour leurs clients. Il s’agit d’un outil, développé par le Dr. Alexander Osterwalder, qui vise à aider les entreprises à centrer leur processus d’innovation sur l’adéquation client et la valeur.

Le Value Proposition Canvas permet d’ajuster ses produits ou services avec le marché. Cet outil est axé sur les besoins des clients et permet ainsi aux entreprises de mieux comprendre ce que leurs clients recherchent et comment ils peuvent y répondre de manière optimale.

Pourquoi écrire du contenu pour Google en 2024 ?

Google reste la principale source de trafic web, envoyant jusqu’à 70 % du trafic de référence. En comparaison, Facebook, le réseau social le plus fréquenté, ne représente qu’environ 3 % du trafic. Les entreprises ont donc tout intérêt à prendre le temps d’optimiser leurs contenus pour Google afin de maximiser leur visibilité en ligne et d’attirer un trafic qualifié.

L’utilisation du Value Proposition Canvas dans le processus d’idéation de contenu peut ainsi aider les entreprises à créer des textes basés sur la valeur pour répondre aux besoins de leurs clients potentiels, ce qui peut également améliorer leur positionnement dans les résultats de recherche de Google.

Utilisation du canevas de proposition de valeur pour l’idéation de contenu et le SEO

Les spécialistes du SEO et du contenu peuvent tout à fait tirer parti du canevas de proposition de valeur pour générer des idées de contenu à forte valeur ajoutée.

En se mettant à la place du client et en comprenant leurs besoins et leurs attentes, les entreprises peuvent créer du contenu pertinent et engageant qui résonne avec leur public cible. En cas de difficulté, il est aussi possible de solliciter l’aide de professionnels du référencement comme Uplix.

Générer des idées de contenu à forte valeur ajoutée en 3 étapes

Étape 1 : Se mettre à la place du client

Identifier un segment de client spécifique

Lister les tâches fonctionnelles, sociales et émotionnelles des clients (manger sainement, s’épanouir, etc.)

Identifier les aspects des tâches qui rendent la vie du client difficile (manque de temps, etc.)

Décrire les résultats et avantages recherchés par les clients

Étape 2 : Classer les « tâches », les problèmes et les avantages

Organiser les éléments par priorité et opportunité

Classer les tâches par importance pour le client

par importance pour le client Classer les problèmes par gravité (coûts inattendus, retards de livraison, etc.)

Classer les avantages par pertinence

Étape 3 : Plan de contenu axé sur la valeur

Comprendre les objectifs, problèmes et résultats souhaités par les clients

Remplir le côté valeur du modèle VPC avec des idées de contenu

Créer du contenu adapté aux besoins des clients

Les contenus à privilégier sur un site Web

Pour générer des idées de contenu à forte valeur ajoutée, il est conseillé de s’appuyer sur les formats qui fonctionnent le mieux auprès des clients, à l’image des tutoriels, des guides étape par étape ou des avis. Il est aussi important de s’intéresser aux défis auxquels le public est confronté et de créer du contenu en accord avec les objectifs des clients pour maximiser l’impact du contenu sur le référencement et la visibilité en ligne.

Il n’est pas rare de commettre des erreurs lors de la génération d’idées de contenu, notamment en définissant un profil client trop large ou encore en oubliant les tâches sociales et émotionnelles. En respectant la méthode du canevas de proposition de valeur, il est toutefois possible de les éviter.

