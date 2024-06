Les nouvelles directives de Google pour les contenus IA

Les points essentiels :

Google met à jour ses directives pour les évaluateurs de qualité de recherche.

La transparence sur l’utilisation de l’IA dans la création de contenu est essentielle.

Les contenus IA doivent être vérifiés et enrichis pour être de qualité.

Quelles sont les nouvelles directives de Google concernant les contenus générés par l’IA ?

Google a récemment mis à jour ses directives pour les Search Quality Raters, mettant l’accent sur la qualité des contenus générés par intelligence artificielle (IA).

La dernière version des directives montre une certaine méfiance de Google envers ces contenus, surtout s’ils ne sont pas clairement identifiés comme tels et s’ils présentent des risques d’erreurs ou d’obsolescence.

L’entreprise conseille de toujours vérifier de manière indépendante le contenu généré par IA et de consulter des professionnels pour des conseils spécifiques.

Pour plus de détails, consultez l’article sur Abondance.

Pourquoi la transparence est-elle importante pour les contenus générés par l’IA ?

Pour Google, la transparence est cruciale lorsqu’il s’agit de contenus générés par IA7.

Les guidelines actualisées pour les évaluateurs de qualité de recherche insistent sur la nécessité d’indiquer clairement l’utilisation de l’IA dans la production de contenu.

Cette mise à jour introduit un exemple de contenu considéré de basse qualité, soulignant l’importance de l’honnêteté dans la création de contenu.

Quel impact l’IA a-t-elle sur les articles informatifs ?

Google a fourni un exemple d’article informatif concernant la transition alimentaire des bébés, généré partiellement par IA.

Ces articles, bien que publiés à des fins expérimentales, ne sont pas destinés au grand public et peuvent manquer de fiabilité.

Quels sont les problèmes de fiabilité liés à l’IA ?

Les conditions d’utilisation révèlent une contradiction entre la mission déclarée du site et le caractère expérimental de certains contenus.

Les utilisateurs sont prévenus que les informations pourraient être inexactes ou obsolètes, ce qui justifie le classement de ces articles comme étant de la plus basse qualité selon les critères E-E-A-T de Google.

Qu’attend Google des contenus générés par l’IA ?

Google suggère implicitement que les contenus produits par IA nécessitent une vérification indépendante et l’avis de professionnels.

Bien que non opposé à l’utilisation de l’IA, Google attend des créateurs de contenu qu’ils enrichissent et vérifient leurs textes avant publication.

Comment améliorer la qualité perçue des contenus générés par l’IA ?

Pour améliorer la qualité perçue des contenus IA, il est recommandé de proposer :

– Une expérience utilisateur (UX) agréable.

– Des conseils professionnels, idéalement originaux.

– Des données, graphiques et statistiques actualisés.

– Des témoignages et avis authentifiés.

– Des visuels uniques et personnalisés.

– Une section FAQ.

– Des liens vers des ressources externes pertinentes.

– L’ajout d’éléments complémentaires et pertinents qui seraient difficiles à générer pour une IA.