Les points essentiels :

La mise à jour de base de Google en mars 2024 est en cours depuis 36 jours

On observe des fluctuations de classement et une volatilité relativement variables

Certains systèmes de classement sont mis à jour et la durée initiale de 3 à 4 semaines s’étend maintenant jusqu’à la 5e semaine

Quels sont les principaux éléments de cette mise à jour de base de Google en mars 2024 ?

La mise à jour de base de Google, lancée en mars 2024, est en cours depuis 36 jours.

Depuis son déploiement, des fluctuations de classement et une volatilité importantes ont été observées, affectant de nombreux sites web.

Cette mise à jour concerne spécifiquement certains systèmes de classement au sein de l’algorithme global de Google, entraînant des ajustements significatifs dans les résultats de recherche.

Initialement prévue pour durer 3 à 4 semaines, la mise à jour se prolonge désormais jusqu’à la cinquième semaine.

Cela suscite d’ailleurs quelques inquiétudes et des spéculations parmi les webmasters et les experts en référencement.

Quels sont les retours et observations de la communauté SEO concernant cette mise à jour ?

On peut assister à plusieurs discussions sur les forums et les réseaux sociaux à propos de cette mise à jour.

Les outils de suivi indiquent une instabilité persistante dans les classements.

En Allemagne, les résultats des recherches sont particulièrement affectés par l’apparition de nouvelles annonces.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, des chutes significatives de trafic ont été observées.

Certains sites web ont même connu des périodes de trafic nulles, accompagnées de schémas de trafic inhabituels, suscitant des inquiétudes chez les propriétaires de sites et les professionnels du SEO.

Quels sont les constats des outils de suivi de Google ?

Les outils de suivi comme SimilarWeb, Semrush, Mozcast, et autres, montrent des niveaux de volatilité dans les classements.

Cependant, la volatilité mesurée par ces outils semble moins extrême que celle rapportée par la communauté SEO.

Celle-ci observe en effet des fluctuations plus marquées et des impacts plus significatifs sur les performances de leurs sites.

Quelles sont les autres informations disponibles sur cette mise à jour ?

Plusieurs articles ont été publiés précédemment sur cette mise à jour et ses évolutions.

Google encourage ainsi la patience pendant le déploiement, soulignant que les effets peuvent prendre du temps à se stabiliser.

Environ 80 % des personnes interrogées estiment que cette mise à jour ne réduira pas la qualité des résultats de recherche.

Après 29 jours, la mise à jour continue de se dérouler, avec des impacts encore en cours d’évaluation par les experts du secteur.

Google recueillera des retours une fois que les mises à jour seront terminées.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter l’article Seroundtable.