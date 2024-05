En 2024, Facebook Ads demeure le meilleur moyen de trouver des clients pour votre marque. Avec 50 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, votre cible est certainement présente sur Meta (Facebook et Instagram). Il est néanmoins impératif de vous distinguer de la concurrence pour obtenir des coûts d’acquisition qui vous permettent d’être rentables. Pour y parvenir, il est recommandé d’utiliser des créationsFacebook Ads efficaces.

Voici les formats les plus performants pour 2024.

Les créations Facebook Ads qui fonctionnent toujours

Ces créations ne vous permettront peut-être pas de vous démarquer, mais elles ont l’avantage d’avoir été testées et approuvées par des centaines de marques similaires à la vôtre dans leur stratégie d’acquisition. Ces formats sont des classiques que vous devez absolument tester dans votre compte Facebook Ads en 2024, si ce n’est pas déjà fait.

La note post-it

Ce format est très simple à réaliser et permet de tester rapidement une multitude de messages. Ainsi, vous pourrez identifier quels types de messages sont les plus efficaces pour les utiliser dans d’autres formats.

L’avantage du format « note post-it » est son aspect authentique et naturel. Cela ne ressemble pas forcément à une publicité, vous avez donc plus de chances de capter l’attention de l’utilisateur.

La photo produit + titre

Ce format est aussi simple qu’efficace. Il permet de mettre en avant un avantage du produit ainsi qu’une photo du produit lui-même. L’utilisateur peut donc se projeter en voyant à quoi ressemble le produit. Si le titre mentionne un problème ou un avantage qui parle à l’utilisateur, il y a de bonnes chances qu’il clique.

Le call-out bénéfices

Ce format est très répandu car il est très performant. Le principe est simple : vous utilisez une photo de votre produit et tracez des flèches avec des textes qui indiquent les principaux avantages du produit. Vous pouvez également ajouter un titre, comme l’a fait la marque Ryze Superfoods, pour tester quel type de message fonctionne le mieux.

La note iPhone

Cette création Facebook Ads est probablement la plus simple à réaliser. Il suffit d’ouvrir une note sur un iPhone et de taper les avantages de votre produit en ajoutant quelques emojis. Elle fonctionne très bien car elle reprend une interface utilisateur connue : celle de l’iPhone.

La conversation par SMS

Ce format de création « conversation SMS » est très performant car il permet de mettre en situation votre prospect. Le fait de parler d’un problème qu’il connaît et de promouvoir votre produit indirectement (via la recommandation d’un ami) augmente la projection et le niveau de confiance de l’utilisateur. Le fait qu’il s’agisse d’une interface utilisateur connue est également un plus.

Le « eux vs nous »

Le format de création « eux vs nous » est un classique en Facebook Ads. Il utilise le biais psychologique très puissant de l’ennemi commun. Le fait de critiquer un concept, une tendance ou un objet permet d’augmenter le niveau de confiance de votre prospect. En voyant cette publicité, il va se dire « mais oui, ils ont raison ! ». Il va voir que vous avez compris son problème, et donc que vous êtes à même de le résoudre.

L’avis client

Utiliser des avis positifs de vos clients dans une création Facebook Ads est une excellente idée, surtout en retargeting.

Ce type de création va rassurer votre cible qui connaît déjà votre produit mais n’est pas encore passé à l’achat. On utilise ici le principe de preuve sociale, qui est très puissant en publicité.

Ces 7 exemples de créations Facebook Ads peuvent vous inspirer pour vos propres créations pour votre marque. Les formats utilisés sont des classiques qui fonctionnent généralement bien pour la majorité des annonceurs. Vous prendrez donc moins de risques plutôt qu’en partant de zéro.

Et si vous manquez de temps ou que vous n’êtes pas à l’aise pour faire vos créations vous-même, vous pouvez toujours faire appel à Kick Ads pour votre stratégie créative Facebook Ads !