Google Search s’apprête à vivre un tournant : le ccTLD « google.fr » disparaît.

disparaît. Ce changement de cap stratégique permet à Google d’ uniformiser l’expérience utilisateur .

. Les résultats liés à la localisation géographique (requêtes, langues) ne devraient pas changer.

(requêtes, langues) ne devraient pas changer. Le ccTLD n’étant plus un critère essentiel, les professionnels du SEO doivent adapter leur stratégie internationale à cette décision.

Pourquoi Google.fr disparaît-il ?

Depuis 2017, Google avait déjà commencé à découpler les noms de domaine nationaux (ccTLD) comme .fr, .de ou .co.uk de la géolocalisation des résultats. Autrement dit, ce n’est plus l’URL que vous utilisez qui détermine la localisation des résultats, mais bien votre position géographique réelle.

Cette logique a été généralisée, comme l’explique notre consœur. Le domaine google.fr redirige désormais vers google.com, tout en continuant à proposer des résultats adaptés à votre localisation. Ce changement vise à simplifier l’expérience utilisateur et à harmoniser le fonctionnement de Google à l’échelle mondiale.

Quels sont les impacts pour les internautes ?

Pour la majorité des utilisateurs, ce changement est transparent, mais il a tout de même quelques conséquences notables. Ainsi, les résultats restent adaptés à la France, même en passant par google.com, et la langue française reste prioritaire si vous êtes localisé en France.

Cette évolution implique par ailleurs moins de contrôle manuel via les ccTLDs : utiliser google.ca ou google.co.uk ne garantit donc plus une expérience typiquement canadienne ou britannique. Le pays n’est plus défini par le domaine, mais par votre localisation.

Des conséquences pour le SEO et les éditeurs de site

Les professionnels du référencement naturel doivent dès maintenant s’adapter et prendre en compte plusieurs éléments afin de maintenir une stratégie internationale pérenne. En effet, les ccTLDs comme .fr n’ayant plus la même importance pour le SEO local, d’autres signaux comme les backlinks, les balises hreflang, les contenus localisés ou encore les profils Google My Business sont à privilégier.

Posséder un site en .fr ne suffit plus pour apparaître en tête des résultats en France ; il faut revoir l’ensemble de ses signaux de pertinence locale.

Une évolution logique dans la stratégie de Google

Cette évolution s’inscrit dans une volonté de Google de proposer une expérience unifiée à travers le monde. Les frontières numériques deviennent plus floues, et Google adapte ses outils en conséquence.

Les internautes bénéficieront alors de résultats toujours plus pertinents, peu importe le domaine utilisé. Pour les professionnels du web, c’est un signal fort : le SEO local devient plus technique, plus stratégique et moins dépendant des anciens repères comme les ccTLDs.

