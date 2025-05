En quelques mots

La fonctionnalité « People Also Consider » est de nouveau testée par Google.

est de nouveau testée par Google. Ce changement inquiète les professionnels du SEO, qui craignent une baisse du trafic organique pour leurs sites.

pour leurs sites. Les référenceurs doivent, là encore, adapter leurs stratégies et revoir leurs priorités pour continuer d’apparaître dans les SERP.

Un bloc supplémentaire qui capte l’attention avant les résultats naturels

En 2024, Google expérimentait un nouveau format baptisé « People Also Consider », qui réapparaît aujourd’hui. Ce module s’affiche juste en dessous des annonces sponsorisées dans les pages de résultats, et propose des suggestions alternatives que d’autres utilisateurs ont également envisagées.

Ce test s’inscrit dans une tendance plus globale : celle de transformer les pages de recherche en espaces interactifs et enrichis. Avec l’arrivée de la Search Generative Experience (SGE) et les contenus générés par intelligence artificielle, Google modifie en profondeur la manière dont les informations sont présentées. Ce nouveau format reflète une volonté de prolonger le parcours utilisateur, en proposant davantage d’étapes et de choix avant même d’accéder aux résultats classiques.

Ce changement peut sembler mineur, mais il a un impact direct sur la visibilité des sites dans les résultats organiques. En intercalant un nouveau bloc entre les publicités et les résultats naturels, Google éloigne un peu plus les liens non sponsorisés du haut de page. Cela pourrait faire chuter le taux de clic sur ces liens, même s’ils sont très bien positionnés.

Une menace réelle pour le trafic organique

Les professionnels du SEO le savent : chaque élément compte dans la SERP. Comme le relève notre consœur dans son article, l’ajout de « People Also Consider » agit comme un filtre supplémentaire entre l’intention de recherche et le clic final. Ce qui était autrefois une simple recherche devient un parcours guidé par Google lui-même. Et plus les options s’accumulent avant le contenu organique, plus il devient difficile pour un site de capter l’attention sans publicité.

Cette nouvelle approche suggère aussi un recentrage sur les objectifs commerciaux de Google. En gardant l’utilisateur dans un environnement contrôlé, et en lui présentant des options complémentaires, le géant du web maximise les opportunités de monétisation tout en renforçant sa position comme point de passage obligé. Il ne s’agit plus simplement de répondre à une question, mais de modeler le comportement de l’internaute.

More SERP Inception. As I was testing a query this morning based on Barry’s latest post, I came across « People also consider »… which is SPONSORED. Barry covered this in February, but it’s another great example of SERP Inception. First, who is sponsoring those links, and why??… pic.twitter.com/ntpenFHFKR — Glenn Gabe (@glenngabe) April 14, 2025

Le SEO doit s’adapter à cette nouvelle donne

Pour les marques et les experts en référencement, il devient indispensable de comprendre ces changements et d’ajuster leurs stratégies. Il ne suffit plus de viser la première place. Il faut désormais séduire, rassurer et convaincre dès l’apparition du lien. Le choix des titres, la notoriété de la marque et la pertinence du contenu deviennent essentiels dans un contexte où l’espace visible est de plus en plus fragmenté.

Le SEO ne repose plus seulement sur les algorithmes, mais sur l’architecture même des résultats proposés. C’est un signal fort envoyé aux professionnels du secteur : la bataille du clic se joue à présent bien avant le scroll.