L’expérimentation initiée par Search Labs devrait bientôt prendre fin

Google a récemment mis à jour les Google Search Labs pour indiquer que les Notes sur la recherche « se terminent bientôt ». Ce changement suggère que cette fonctionnalité ne sera bientôt plus disponible en tant que projet labs.

Pour rappel, Google a introduit cette fonctionnalité expérimentale en novembre dernier. Dès son lancement, quelques utilisateurs des États-Unis et de l’Inde ont ainsi pu prendre des notes directement depuis les résultats de recherche de Google, lors de la phase de test. À l’origine, la fin de Notes on Search en tant que projet labs était prévue pour mai 2024.

Just Adding FI pic.twitter.com/yX7vXOwukF — Khushal Bherwani (@b4k_khushal) May 17, 2024

Une évolution de l’interface utilisateur pour les fonctionnalités de prise de notes est également à prévoir. De plus, Google pourrait aussi introduire les commentaires sur Notes. De cette façon, cette nouvelle fonctionnalité permettrait aux internautes de partager leurs opinions avec du texte, des autocollants ou encore des images. De quoi améliorer la contribution des internautes !

Comments could soon be coming to Notes on Google Search Read – https://t.co/5CIandCpC7#Google pic.twitter.com/vI11fLgHMw — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) May 8, 2024



Dans les prochaines semaines, il est par conséquent possible que Notes se termine en tant que projet expérimental et soit prochainement intégré à la recherche, aux États-Unis et ailleurs. Cette intégration pourrait ainsi simplifier l’expérience utilisateur en rendant les Notes directement accessibles depuis les résultats de recherche.

Pour en savoir plus : SeroundTable