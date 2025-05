Les points essentiels

Les recherches locales ne s’effectuent plus uniquement depuis Google.

ne s’effectuent plus uniquement depuis Google. Google Maps, Bing Maps et Apple Maps concentrent 20% de ce type de recherche .

. Les applications de cartographie jouent un rôle majeur dans la visibilité des entreprises locales.

jouent un rôle majeur dans la visibilité des entreprises locales. Les professionnels doivent veiller à mettre à jour leurs profils Google My Business et à adapter le SEO de leur site web.

Les fonctionnalités Maps deviennent les nouveaux moteurs de recherche locaux

Vous avez probablement remarqué ce réflexe qui devient de plus en plus courant : ouvrir directement Google Maps, Bing Maps ou Apple Maps lorsqu’on cherche un commerce ou un service à proximité. Une évolution qui transforme en profondeur les habitudes de recherche locale, comme l’évoque cet article de notre confrère.

En effet, les utilisateurs ne passent plus nécessairement par la barre de recherche classique de Google. Ils préfèrent désormais accéder à des résultats plus visuels, plus immédiats et surtout géolocalisés via les applications de cartographie. C’est là que commence leur parcours de consommateur.

Google Maps, Bing Maps et Apple Maps deviennent ainsi les premiers points de contact entre un client et une entreprise locale. Pour celles et ceux qui gèrent une activité dépendant d’un ancrage territorial — restaurant, salon de coiffure, cabinet médical ou encore boutique indépendante — il devient essentiel d’y être visible, bien référencé et attractif.

Quelles conséquences pour les entreprises locales ?

Cette tendance remet en cause l’approche traditionnelle du SEO. Il ne s’agit plus uniquement d’optimiser un site web pour les moteurs de recherche, mais bien de soigner sa présence sur les plateformes de cartographie. Cela passe par des fiches établissement Google My Business bien remplies, avec des horaires à jour, des photos professionnelles, une localisation précise et des avis clients qui renforcent la crédibilité.

Les avis prennent d’ailleurs une place centrale. Lorsqu’un utilisateur consulte une carte, il compare en un clin d’œil les notes et les commentaires avant de choisir. De bons retours peuvent nettement améliorer votre visibilité, tandis que des avis négatifs non traités risquent de faire fuir.

La position géographique devient également un facteur de référencement. Un commerce bien situé, proche d’un axe fréquenté ou d’un centre-ville, peut bénéficier d’une meilleure mise en avant sur les cartes que ses concurrents plus éloignés, même s’ils sont mieux référencés sur le web traditionnel.

De nouvelles priorités pour les professionnels du marketing local

Ce changement de comportement impose aux spécialistes du marketing d’ajuster leurs priorités. Il ne suffit plus d’être premier sur Google, encore faut-il apparaître de façon engageante sur Google Maps, Bing Maps ou Apple Maps. Cela demande une stratégie de contenu adaptée à ces plateformes, une gestion proactive de la réputation en ligne et un effort de présentation visuelle.

Être bien positionné sur une carte, c’est capter l’attention d’un utilisateur mobile en quête d’une réponse immédiate. Dans un monde où l’instantanéité est devenue la norme, cette visibilité géolocalisée peut faire la différence entre une boutique visitée et une autre ignorée.

Ce tournant dans les usages est une opportunité à saisir pour les entreprises locales. En adaptant votre présence digitale à ces nouveaux réflexes, vous vous donnez les moyens d’être trouvé plus facilement, au moment où vos clients vous cherchent réellement. Vous souhaitez travailler votre stratégie SEO et éditoriale ? Contactez les experts de notre agence Uplix !