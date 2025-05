Les points essentiels

Si Google reste le moteur de recherche privilégié, Pinterest gagne du terrain.

Une étude d'Adobe révèle que 39% des consommateurs se tournent vers Pinterest pour effectuer leurs recherches.

Elle démontre également que 80% des entreprises constatent que Pinterest entraîne un meilleur taux d'engagement que d'autres réseaux.

Les marques doivent produire des contenus textuels et visuels de qualité pour un référencement optimal sur ce type de plateforme.

Une fracture générationnelle dans les usages de la recherche en ligne

Google reste le roi incontesté de la recherche en ligne, mais il n’est plus seul dans le cœur (et l’esprit) des jeunes internautes. Une étude récente menée par Adobe et relayée par notre confrère révèle un changement important dans la manière dont les différentes générations utilisent les plateformes de recherche.

La Gen Z privilégie de plus en plus les formats visuels pour s’informer, s’inspirer ou même prendre des décisions d’achat. Là où les générations précédentes tapent encore leurs requêtes dans la barre de recherche Google, les plus jeunes explorent désormais Pinterest comme un moteur de recherche à part entière.

Pinterest, nouveau moteur de recherche pour la Gen Z ?

L’étude menée auprès de nombreux consommateurs américains montre que près de la moitié des jeunes de la génération Z utilisent Pinterest comme leur première plateforme pour découvrir de nouveaux produits, des idées ou de l’inspiration. Pour eux, la recherche ne se résume plus à une série de liens bleus : elle devient immersive, visuelle, intuitive.

Les millennials, quant à eux, restent partagés entre Google et Pinterest, tandis que les boomers continuent de privilégier Google, jugé plus fiable et efficace. Ce fossé générationnel soulève une question cruciale pour les marques et les professionnels du marketing : où se trouve réellement votre audience cible aujourd’hui ?

Génération Z : utilisation importante de Pinterest pour l'inspiration visuelle et les tendances.

Millennials : comportement hybride entre Google et Pinterest.

Boomers : fidélité à Google pour la clarté et la rapidité des réponses.

Quelles conséquences pour les marques et les marketeurs ?

Ce n’est pas simplement une évolution technologique : c’est un véritable glissement culturel dans la manière dont les consommateurs interagissent avec le contenu. Sur Pinterest, il ne s’agit pas seulement d’informer, mais de séduire visuellement. Les marques doivent alors repenser leur stratégie de référencement, non plus uniquement centrée sur Google, mais en intégrant des plateformes comme Pinterest, TikTok ou même Instagram.

Pour toucher la Gen Z, le visuel devient aussi important que le texte. Un simple article de blog ne suffit plus : il faut créer des contenus inspirants, engageants, simples à partager… et parfaitement référencés sur ces nouvelles plateformes de recherche.

Vers une nouvelle ère du SEO omnicanal

L’ère du SEO monocanal est révolue. Les professionnels du marketing doivent s’adapter à un univers fragmenté dans lequel chaque génération a ses propres codes, ses plateformes de prédilection et ses attentes spécifiques.

Pinterest n’est plus simplement un réseau social, c’est un moteur de recherche visuel. Ignorer cette réalité, c’est passer à côté d’une partie élevée de l’audience, notamment les plus jeunes.