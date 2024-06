Qu’est-ce que le nouveau format de publicité lancé par Reddit ?

Reddit, la plateforme bien connue pour ses communautés thématiques, vient de dévoiler une innovation dans le domaine publicitaire : les publicités en forme libre.

Cette nouveauté s’inspire directement de la manière dont les utilisateurs interagissent sur le site, en adoptant un format qui se fond dans le flux naturel des discussions.

Pour les marques, c’est l’opportunité de se rapprocher de l’authenticité des contenus partagés par les redditeurs, tout en diffusant leur message publicitaire.

Pourquoi ce nouveau format est-il important pour les marques ?

Le format des publicités en forme libre est une aubaine pour les marques car il leur permet de raconter une histoire plus complète et de créer un engagement plus profond avec les utilisateurs.

Avec la possibilité d’intégrer une multitude de médias, les messages publicitaires peuvent devenir plus captivants et donc, potentiellement, augmenter les taux de conversion.

Cependant, il est crucial de maintenir un équilibre pour ne pas lasser les utilisateurs qui viennent avant tout pour le contenu généré par leurs pairs.

Comment fonctionnent les publicités en forme libre ?

Les annonceurs disposent d’un modèle prêt à l’emploi pour composer leur publicité en y intégrant des images, des vidéos et du texte.

Inspirées par les « Megathreads », ces publicités visent à fournir une quantité importante d’informations de manière structurée et rapide, répondant aux attentes des utilisateurs en quête d’informations instantanées.

L’objectif est de rendre la publicité aussi informative et intéressante qu’un fil de discussion populaire sur la plateforme.

Comment les utilisateurs peuvent-ils différencier les publicités des publications ordinaires ?

Malgré leur intégration harmonieuse, les publicités en forme libre sont clairement identifiées grâce à l’étiquette « Promoted » située à côté du nom de l’entreprise.

Cette distinction assure la transparence et permet aux utilisateurs de reconnaître immédiatement le caractère publicitaire d’un post.

Qui peut accéder aux publicités en forme libre et où ?

Ce format est désormais accessible à tous les annonceurs autour du globe.

Ils peuvent créer et gérer ces publicités via le Reddit Ads Manager, l’outil de gestion publicitaire de la plateforme.

Quelles sont les déclarations officielles de Reddit concernant ces publicités ?

Jim Squires, EVP of Business Marketing and Growth chez Reddit, a souligné l’importance de ce format pour les annonceurs.

Il a mis en avant la flexibilité et la créativité que permettent les publicités en forme libre, tout en restant fidèle à l’esprit unique des communautés Reddit.

L’entreprise continue de développer sa stratégie de produits publicitaires en s’inspirant de ce qui fait le succès de la plateforme auprès de ses utilisateurs.

Pour plus de détails sur cette innovation publicitaire, consultez l’article source sur Search Engine Land.