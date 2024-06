Google déploie historiquement deux à trois mises à jour majeures de l’algorithme par an. Parmi les plus marquantes, nous pouvons notamment citer celles qui ont déjà ciblé Panda, Exact Match Domain ou encore Penguin. Il faut par ailleurs savoir que celles-ci mettent généralement entre 3 à 4 semaines pour se finaliser correctement.

Au cours de l’année 2023, Google a effectué un record de quatre mises à jour majeures, ce qui est plus rare. La principale Core Update a eu lieu en mars de la même année et a duré 45 jours au total : un autre record. Cela ne s’arrête pas là puisque le géant du Web a aussi effectué 8 autres mises à jour officielles en parallèle, de février à novembre 2023.

Ces MAJ servent, par exemple, à contrer certaines tactiques déployées par les experts en SEO. Dans d’autres cas, elles permettent d’améliorer les services et technologies de Google.

