Comprendre la suspension de profil Google Business Profile

Les points essentiels :

La suspension de GBP rend la fiche non visible sur Google.

Perte de contrôle de la fiche et nécessité d’un appel pour la réintégration.

Les raisons courantes incluent des pratiques spammy et la violation des directives.

Conseils pour réagir et processus d’appel détaillé.

Qu’est-ce qu’une suspension de profil Google Business Profile (GBP) ?

Une suspension de profil Google Business Profile (GBP) peut être un coup dur pour toute entreprise s’appuyant sur la visibilité en ligne. La fiche d’entreprise devient invisible sur Google et Google Maps, ce qui peut entraîner une baisse significative de la clientèle et des ventes.

En plus de rendre la fiche non visible, la suspension entraîne la perte de contrôle sur celle-ci, la fiche devenant « non vérifiée ». Google notifie généralement l’entreprise de la suspension via une notification dans le tableau de bord GBP et un email.

Les raisons de la suspension sont variées mais sont souvent liées à des pratiques jugées spammy ou à la violation des directives de Google Business Profile.

Pourquoi votre Google Business Profile pourrait-il être suspendu ?

Les suspensions de profil GBP peuvent survenir pour plusieurs raisons. Une suspicion d’activités suspectes ou spammy est une cause fréquente de suspension. Par ailleurs, violer les directives de Google Business Profile, comme l’utilisation incorrecte des catégories d’entreprise ou des photos non représentatives, peut également mener à une suspension.

Il est également possible qu’une infraction aux conditions de service d’un autre produit ou service Google entraîne une suspension par association.

Comment savoir si votre profil GBP a été suspendu ?

Un signe avant-coureur peut être une baisse soudaine des appels ou des visites au commerce. Si une recherche en ligne de votre entreprise s’avère infructueuse, cela peut indiquer une suspension.

La notification de suspension dans le tableau de bord GBP et l’email de Google contenant des informations sur le « type de violation » sont des confirmations directes de la suspension de votre profil.

Quelles sont les raisons courantes de suspension d’un profil GBP ?

Les catégories d’entreprises à haut risque de spam, telles que les serruriers, avocats et plombiers, sont souvent plus susceptibles de subir des suspensions.

Une modification excessive des informations principales sur GBP peut également être perçue comme suspecte. L’utilisation d’une boîte postale ou d’une adresse de bureau virtuel et l’affichage d’une adresse physique pour une entreprise de service sans magasin (SAB) sont des motifs de suspension.

Les entreprises en ligne uniquement et celles ayant plusieurs profils GBP pour la même entreprise ou adresse risquent également la suspension.

Comment réagir face à un email de suspension de profil GBP ?

Il est crucial de ne pas créer un nouveau profil, car cela peut compliquer la situation. Avant de soumettre un appel pour la réintégration, il faut corriger les problèmes identifiés.

Il est important de lire attentivement le type de violation indiqué dans l’email reçu et de consulter les directives de Google Business Profile pour s’assurer de bien comprendre les raisons de la suspension.

Quel est le processus d’appel pour un profil GBP suspendu ?

Le processus d’appel commence par l’utilisation de l’outil d’appel de Google après avoir corrigé les problèmes identifiés. Il est nécessaire de préparer les documents officiels prouvant la légitimité de l’entreprise.

Ces documents et les explications doivent être soumis via l’outil d’appel, puis il faut attendre la révision manuelle par l’équipe de support Google.

Quelles sont les étapes finales après avoir soumis un appel pour un profil GBP suspendu ?

Après la soumission de l’appel, il faut suivre le statut de l’appel dans l’outil d’appel, qui indiquera si l’appel a été « Approuvé » ou « Non approuvé ».

Google enverra un email avec la décision finale. En cas de rejet, il est possible que Google réévalue la situation.

Quelles leçons tirer des suspensions de profil Google Business Profile ?

Les suspensions de profil GBP sont un rappel de l’importance de ne pas dépendre uniquement de GBP pour le marketing en ligne. Il est essentiel de respecter les règles de Google pour éviter les suspensions et de se préparer aux suspensions potentielles en ayant des stratégies de marketing diversifiées.

Pour plus de détails sur la récupération d’un profil suspendu, consultez cet article sur Search Engine Journal.