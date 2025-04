En quelques mots

Depuis fin mars 2025, Microsoft a officiellement déployé Copilot Search dans Bing , intégrant son intelligence artificielle de façon plus fluide dans l’expérience utilisateur.

, intégrant son intelligence artificielle de façon plus fluide dans l’expérience utilisateur. En clair, Copilot devient désormais la page d’accueil par défaut du moteur de recherche, en lieu et place de l’interface classique familière aux internautes.

du moteur de recherche, en lieu et place de l’interface classique familière aux internautes. Ce changement majeur représente une étape stratégique dans la compétition Microsoft/Google sur le terrain de la recherche assistée par IA.

Copilot révolutionne Bing : une IA conversationnelle au cœur de la recherche

Copilot n’est plus un simple assistant optionnel. Il prend dorénavant une place centrale dans les résultats de recherche, affichant directement des réponses générées par IA en même temps que les liens traditionnels. Ce choix découle de l’évolution rapide des habitudes : les utilisateurs attendent aujourd’hui davantage qu’une simple liste de liens. Ils veulent des réponses claires, précises et instantanées, et l’IA générative répond à ce besoin grandissant.

D’après nos confrères, cette intégration ne se limite pas à une refonte esthétique : elle reflète la vision de Microsoft pour une recherche plus contextuelle et proactive. Copilot fonctionne grâce aux modèles GPT-4 d’OpenAI, permettant à Bing de saisir l’intention derrière une requête plutôt que de se cantonner à des mots-clés.

Un défi direct lancé à Google : Microsoft accélère l’intégration de l’IA

Ce déploiement de Copilot intervient dans un contexte de forte concurrence avec Google, qui prépare aussi une refonte IA de son moteur. Depuis 2023, l’entreprise de Mountain View teste ses propres interfaces d’IA générative avec Search Generative Experience (SGE), mais Microsoft a pris de l’avance en rendant son assistant IA accessible à tous dès maintenant, sans inscription préalable.

Cette offensive de Microsoft s’inscrit dans une logique de transformation plus vaste. L’entreprise a déjà intégré Copilot dans de nombreux produits : Windows 11, Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook) ou encore GitHub pour les développeurs. Avec Bing, l’objectif est clair : faire de l’IA un composant naturel de la navigation sur le web.

D’un point de vue marketing, c’est également un coup de maître. En imposant Copilot comme la première chose que voit un internaute lorsqu’il ouvre Bing, Microsoft renforce son image de pionnier de l’intelligence artificielle grand public.

Un avenir de la recherche web plus personnalisé et interactif

Mais cette évolution soulève aussi des questions. Comment seront gérées les sources d’information dans les réponses de Copilot ? Quelle place reste-t-il aux sites web tiers si l’IA génère une réponse complète d’emblée ? Pour l’instant, Microsoft cite ses sources en pied de réponse, mais certains éditeurs s’interrogent déjà sur l’impact en termes de trafic.

Malgré ces incertitudes, une chose est certaine : la recherche en ligne ne sera plus jamais la même. L’intégration de Copilot dans Bing est bien plus qu’un changement technique : c’est un basculement vers une nouvelle manière d’interagir avec l’information en ligne. Un mélange de conversation, de réponse directe et de contextualisation que Microsoft considère comme l’avenir de la recherche.

Alors que Google aiguise ses propres outils d’IA et que des acteurs tels que Perplexity ou You.com émergent avec des modèles de recherche alternatifs, Microsoft impose un rythme soutenu. Et c’est peut-être cela, la vraie révolution : l’idée que la recherche ne se fait plus par mots-clés, mais par dialogue.