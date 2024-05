Microsoft a pris la décision de relancer son outil Bing Deep Search, après un premier essai qui n’avait pas rencontré le succès escompté.

Cette nouvelle tentative s’accompagne d’un message d’avertissement informant les utilisateurs que les résultats de recherche, désormais alimentés par la technologie GPT, peuvent prendre jusqu’à 30 secondes pour s’afficher.

Les premiers retours sur cette version révisée sont positifs, indiquant une nette amélioration par rapport aux performances initiales.

Le premier lancement de Bing Deep Search s’était soldé par un échec, principalement à cause de résultats de recherche qui ne répondaient pas aux attentes en termes de qualité.

Face à ces difficultés, Microsoft a été contraint de retirer les tests peu de temps après son introduction sur le marché.

Mikhail Parakhin, de Microsoft, a révélé que le service avait rencontré une popularité inattendue, ce qui a engendré des problèmes de performance non anticipés.

La nouvelle mouture s’appuie sur l’index web et le système de classement des recherches déjà en place chez Bing, mais les optimise grâce à l’intégration de GPT-4.

L’objectif est de fournir des résultats plus pertinents et moins fréquents dans les recherches classiques.

Pour ce faire, Bing Deep Search emploie des techniques avancées de requête pour identifier des pages susceptibles de correspondre à une requête élargie, réécrit cette requête en mon nom et explore également les résultats de ces variations.

