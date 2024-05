Qui verra les publicités de votre campagne Facebook ?

En vous lançant dans la conception d’une campagne publicitaire sur Facebook, la première question qui devrait se poser est : à qui seront destinées vos publicités ? Une règle essentielle en communication digitale est de faire de la publicité là où vos potentiels clients se trouvent. Heureusement, Facebook rassemble une audience extrêmement variée, ce qui vous offre une multitude de possibilités :

Facebook compte 2,91 milliards d’utilisateurs actifs par mois dans le monde, dont 40 millions sont Français .

. Il est le 2ème réseau social en importance en France, talonné seulement par Youtube.

Facebook est le 4ème réseau social préféré des 15-24 ans, une tranche d’âge particulièrement recherchée par les annonceurs.

Les 25-34 ans, qui représentent 25 % des utilisateurs, sont le groupe le plus largement représenté sur la plateforme.

Les plus de 55 ans représentent également une part importante de l’audience, soit 22 %.

La répartition entre les sexes est presque équilibrée avec 52 % de femmes et 48 % d’hommes.

Toutes les tranches d’âge sont représentées de 18 à 64 ans, de la mère de famille au jeune entrepreneur, en passant par les lycéens ou les cadres.

de 18 à 64 ans, de la mère de famille au jeune entrepreneur, en passant par les lycéens ou les cadres. En France, l’audience potentielle estimée qui peut être atteinte par une publicité sur Facebook est de 31,3 millions de personnes.

Pour que vos publicités atteignent les bonnes personnes, Facebook offre des possibilités de ciblage très précises très appréciées des annonceurs. Vous pouvez cibler en fonction de critères démographiques, de localisation, de centres d’intérêt et bien plus encore. Il ne tient qu’à vous de définir les critères qui correspondent le mieux à votre audience cible.

Comment faire de la publicité sur Facebook ?

La première étape pour réaliser une publicité sur Facebook est de définir votre objectif de campagne publicitaire. Quel est le but de votre publicité ? Le gestionnaire de publicité Meta vous propose plusieurs objectifs marketing pour vos campagnes :

Notoriété,

Trafic,

Interactions,

Prospects,

Promotion d’une application,

Ventes.

Cette première réflexion est cruciale car elle vous permet de construire une publicité Facebook et un message marketing qui sont en adéquation avec vos objectifs. Par exemple, votre objectif pourrait être de proposer « -15 % sur les 100 premières commandes », « un dîner acheté = une boisson offerte », ou encore « un webinar de 2 heures gratuit pour en apprendre plus sur l’écologie ». Quel que soit votre besoin, vous pouvez faire votre publicité en conséquence.

Quand publier et quel ton adopter ?

Lorsque vous prenez la parole sur Facebook, il est important d’être concis et direct :

Créez un titre de 30 caractères, un texte de 90 caractères et une adresse url d’environ 30 caractères.

Rédigez votre publicité de manière rassurante, crédible, enjouée et sympathique. Ajoutez aussi un CTA (Call-To-Action), un bouton qui invite à cliquer, par exemple : « profitez de l’offre maintenant ! ».

Une information intéressante à noter est que les internautes se connectent souvent sur Facebook pendant leurs heures de travail. Les meilleurs moments pour publier votre publicité sont donc en semaine, entre 13h et 16h.

Quel format de publicité Facebook choisir ?

Facebook offre une multitude de formats de publicité. Il vous appartient de choisir celui qui convient le mieux à votre message et à votre marque. Voici les quatre principales catégories de formats, chacune offrant de nombreuses déclinaisons :

Le format image

Ce format, qui combine un visuel et du texte, est parfait pour annoncer le lancement d’un nouveau produit ou une offre promotionnelle. Le visuel doit être inspirant et en haute définition. Le texte ne doit pas dépasser 20 % de l’image, sinon votre message perd en clarté et Facebook risque de limiter sa diffusion.

La publicité vidéo

La publicité vidéo sur Facebook est un format très inspirant, idéal pour faire connaître votre marque, partager des actualités ou des témoignages clients. Notez que l’internaute décide dans les 3 premières secondes s’il va regarder la vidéo ou non.

Il est donc essentiel de positionner votre accroche ou vos arguments principaux dès le début et de limiter la durée de la vidéo à environ 15 secondes (et pas plus de 30 !). Comme 80 % des utilisateurs regardent les vidéos sans le son (puisqu’ils sont au travail !), pensez à ajouter des sous-titres, une option disponible sur Facebook.

Qu’est-ce que le format dynamique ou Dynamic Ads ?

Si vous n’êtes pas certain du contenu qui fonctionne le mieux auprès de votre audience, le format dynamique peut être une excellente option. Il est composé de différents éléments publicitaires : une vidéo, des images, un lien pour réserver ou prendre rendez-vous, etc.

Ces différentes options vous permettent de personnaliser automatiquement votre publicité pour chaque utilisateur et d’optimiser ainsi vos résultats.

Les Dynamic Ads sont particulièrement recommandées pour les campagnes publicitaires de retargeting. L’internaute qui a déjà visité votre site verra votre publicité sur son fil d’actualités Facebook. Il lui suffit alors de cliquer sur un produit pour l’acheter.

Le Carrousel

Le Carrousel est un format visuel composé de plusieurs photos ou vidéos (jusqu’à 10). Ce format est idéal pour mettre en avant plusieurs produits ou présenter différents aspects d’un même service. C’est également un format engageant, qui permet de raconter une histoire et de faire preuve de créativité.

La Collection

Le format Collection est particulièrement adapté pour le e-commerce et pour stimuler les ventes. Il est composé d’une image ou d’une vidéo de couverture, ainsi que de trois images de produits. Ce modèle de publicité ressemble à une vitrine instantanée qui met en valeur des produits et incite votre audience à passer à l’acte d’achat.

Notre conseil pour optimiser vos campagnes Facebook

Pour optimiser votre taux de conversion, n’hésitez pas à tester plusieurs versions de vos publicités. C’est ce que l’on appelle l’A/B Testing : vous identifiez ainsi les publicités les plus performantes et vous augmentez l’efficacité de vos campagnes de publicité sur Facebook dans le temps. Cette technique vous permet d’ajuster constamment vos publicités en fonction des réactions de votre audience et d’optimiser ainsi le retour sur investissement de vos campagnes.