D’après Google, lorsqu’un site subit une chute dans les résultats de recherche après une Core Update, ce n’est pas forcément à cause d’une pénalité ou d’une erreur technique. En réalité, cela signifie souvent que le contenu du site n’est plus aussi pertinent pour les utilisateurs par rapport aux nouvelles exigences de Google.

Parfois, ce sont simplement les concurrents qui ont amélioré leur contenu et qui répondent mieux aux requêtes des internautes. Il arrive aussi que le site ait employé des stratégies SEO qui étaient efficaces par le passé, mais qui ne le sont plus aujourd’hui.

En d’autres termes, Google ne « sanctionne » pas un site, il ajuste ses critères de classement. Cela signifie que même si vous optimisez votre site après une mise à jour, il est possible que vous ne retrouviez jamais votre position initiale.

The first part we already answered last week. It’s what I pointed out from what was shared on LinkedIn:

“We also continue our work to surface more content from creators through a series of improvements throughout this year. Some have already happened; additional ones will come…

— Google SearchLiaison (@searchliaison) March 21, 2025