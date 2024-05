Google a récemment fait face à une controverse avec Gemini, son outil de génération d’images.

La firme a dû suspendre temporairement la fonctionnalité de génération d’images de personnes après avoir produit des résultats inexacts.

Cet incident met en exergue les défis et les biais potentiels qui sont inhérents aux algorithmes de Google.

Néanmoins, malgré ces erreurs, Google assure qu’il continue à travailler sur l’amélioration de Gemini.

"Can you generate images of the Founding Fathers?" It's a difficult question for Gemini, Google's DEI-powered AI tool.

Ironically, asking for more historically accurate images made the results even more historically inaccurate.

— Mike Wacker (@m_wacker) February 21, 2024