Les points essentiels

Le dernier rapport de Google Ads Safety est sans appel : en 2024, la plateforme a supprimé plus de 5 milliards d’annonces et suspendu près de 39 millions de comptes annonceurs.

est devenue une priorité pour le géant du numérique. Pour protéger les utilisateurs, l’entreprise a mis en place un arsenal technologique et humain destiné à détecter les contenus trompeurs, dangereux ou non conformes à ses règles.

Une modération plus intelligente et plus rapide

Google ne se contente plus de réagir après coup. Grâce à des systèmes d’intelligence artificielle sophistiqués comme les LLM, combinés à une intervention humaine dans certains cas, le géant du web est désormais capable d’agir de manière proactive. En quelques secondes, une annonce suspecte peut être identifiée, vérifiée et retirée. Cette double approche permet de traiter un volume important d’abus, mais aussi leur complexité croissante.

En parallèle, les équipes de Google ont renforcé leur surveillance dans des domaines particulièrement sensibles comme les élections, les conflits géopolitiques ou encore la santé publique. Ces secteurs attirent souvent des acteurs malveillants qui cherchent à influencer l’opinion ou à profiter de la peur des internautes. Face à ces menaces, la firme adopte une position de tolérance zéro.

Une transparence accrue pour restaurer la confiance

Google réaffirme par ailleurs sa volonté de rendre les annonceurs plus visibles et plus responsables, dans le cadre de sa lutte contre l’usurpation d’identité qui a pris une nouvelle ampleur depuis l’arrivée de l’IA générative. L’intelligence artificielle a alors une double fonction, comme l’indique notre consœur dans son article : si elle contribue aux arnaques publicitaires, elle aide aussi Google à les repérer.

Le moteur de recherche cherche ainsi à reconstruire un lien de confiance durable entre les marques et le public. En filtrant les « mauvais élèves » et en valorisant les annonceurs respectueux des règles, la plateforme veut créer un environnement publicitaire plus sain.

Une ligne de conduite plus stricte pour 2025

Le rapport de Google Ads Safety confirme une tendance déjà amorcée depuis plusieurs années : la publicité numérique entre dans une nouvelle ère, où la conformité, la transparence et l’éthique priment sur la performance brute. Pour les annonceurs, il est plus que jamais essentiel de suivre les règles, de vérifier les contenus et d’agir avec intégrité.

Google l’a bien compris : la confiance des utilisateurs est précieuse et, pour la préserver, il faut parfois faire le tri. En suspendant des millions de comptes douteux, la firme californienne assume pleinement ce rôle de gardien de l’écosystème publicitaire.