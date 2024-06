Publicités AI Overviews : du changement pour les annonceurs et les utilisateurs

Lors du Marketing Live 2024, Google a annoncé qu’il allait désormais prioriser les publicités AI Overviews par rapport aux résultats organiques, aux États-Unis. Cette évolution soulève des questions importantes puisqu’elle met en avant les entreprises et leurs produits, avant l’information. Certains utilisateurs craignent que leur expérience de recherche se détériore sur certaines requêtes en ligne.

Au cours de cet événement Google, les différents intervenants ont notamment expliqué comment ils utiliseront les requêtes de recherche des utilisateurs, et le contenu AI Overviews, pour afficher des annonces interactives, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Cette approche vise à offrir une expérience publicitaire plus immersive, mais elle soulève également des préoccupations quant à la visibilité des résultats naturels dans la SERP.

De nouvelles opportunités pour les entreprises !

En leur permettant de promouvoir leurs produits et leurs services de manière plus ciblée et contextuelle, cette décision de Google ouvre de nouvelles opportunités aux entreprises. Les annonces AI Overviews leur offriront ainsi une visibilité accrue, et un meilleur retour sur investissement, à condition que les entreprises s’adaptent bien à cette nouvelle dynamique publicitaire.

Nous savons aujourd’hui que les publicités Search et Shopping apparaîtront directement dans la section AI Overviews, ce qui permettra aux marques de toucher un public plus large, facilement. Ces publicités Google seront aussi adaptées au contexte de la requête et des AI Overviews, offrant ainsi une expérience publicitaire plus pertinente pour les utilisateurs.

Référencement naturel et l’expérience utilisateur : quelles répercussions ?

Avec cette priorisation des annonces AI Overviews, les résultats organiques deviennent alors secondaires puisqu’ils apparaissent en dessous des publicités, ce qui peut avoir un impact sur le référencement naturel des sites web. De leur côté, les utilisateurs pourraient être confrontés à une surcharge d’annonces, ce qui pourrait altérer la qualité de leur expérience de recherche en ligne.

Il est clair que Google cherche à maximiser les revenus publicitaires en mettant en avant les annonces AI Overviews, mais cela soulève des questions sur l’équilibre entre la monétisation de la plateforme et la qualité de l’expérience utilisateur. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l’article publié sur Search Engine Journal.