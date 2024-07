Les points essentiels

Liz Reid affirme que le géant du Web continuera de développer des fonctionnalités d’IA malgré les problèmes en cours.

malgré les problèmes en cours. Les réponses qui apparaissent dans les aperçus IA de Google sont parfois fausses et dangereuses.

Les erreurs de l’IA peuvent-elles mener AI Overviews à sa perte ?

Liz Reid, vice-présidente de la recherche chez Google, est une figure clé dans le développement de l’IA. Malgré les nombreux problèmes détectés via les AI Overviews, elle assure que Google continuera de développer ses fonctionnalités d’IA dans les prochains mois.

Selon elle, Google prend des risques réfléchis, fait des tests et résout rapidement les erreurs signalées par les internautes. L’objectif reste par conséquent de faire progresser l’IA, tout en minimisant les réponses erronées.

Un tournant inquiétant pour Google ?

Google évolue d’un moteur de recherche classique à un moteur de réponses. Cette transition ne sera ni rapide ni facile, et il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas encore sur l’impact des aperçus IA sur nos stratégies et performances de recherche.

Du côté des experts du SEO, il est important de comprendre ces changements et de s’y adapter. Les réponses fournies par l’IA de Google peuvent avoir un impact significatif sur la visibilité en ligne et l’engagement du public.

AI Overviews : des erreurs et des réponses dangereuses

Les réponses générées par l’IA, qui apparaissent dans les nouvelles vues d’ensemble de l’IA de Google, ont été critiquées parce qu’elles donnent parfois des informations erronées et même risquées.

Toutefois, Google a déclaré que certaines captures d’écran partagées en ligne étaient truquées, tandis que d’autres étaient dues à des manques d’information. De plus, l’entreprise a déclaré qu’elle a « trouvé une violation de la politique de contenu sur moins d’une requête unique sur 7 millions sur lesquelles les vues d’ensemble de l’IA apparaissaient« .

Ces problèmes soulignent aujourd’hui la complexité de l’IA, mais aussi la nécessité d’une réglementation et d’une surveillance appropriées.

Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez consulter l’article de Search Engine Land.

Et après ?

Google est déterminé à développer et à améliorer son IA, malgré les défis que cela représente. Pour les experts du SEO et les propriétaires de site, il est aujourd’hui nécessaire de suivre ces développements et de comprendre comment tout cela peut affecter leur visibilité en ligne, ainsi que leur taux d’engagement.