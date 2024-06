Les utilisateurs européens mécontents des modifications sur Google Maps

Les points essentiels :

Utilisateurs européens ne peuvent plus cliquer sur les cartes dans les résultats de recherche Google pour accéder aux itinéraires.

Suppression du lien de la carte dans la barre de recherche Google dans l’UE.

Modifications liées à la conformité avec l’Acte des Marchés Numériques (DMA).

Google enquête sur les problèmes et confirme les changements dus au DMA.

Plus d’informations disponibles sur le blog de Google et le forum d’aide de la recherche Google Web.

Quelles sont les plaintes des utilisateurs européens concernant Google Maps ?

Les récents changements sur Google Maps ont suscité une vague de mécontentement parmi les utilisateurs européens. Sur les forums Google, de nombreux internautes se sont plaints de l’impossibilité de cliquer sur la carte affichée dans les résultats de recherche pour obtenir des itinéraires ou des informations supplémentaires.

Dans l’Union Européenne, cette fonctionnalité a été désactivée, et le lien direct vers la carte dans la barre de recherche de Google a également disparu. Ces modifications ont perturbé les habitudes des utilisateurs qui trouvaient pratique de naviguer directement depuis les résultats de recherche.

Pourquoi ces fonctionnalités Google Maps ont-elles été modifiées ?

Ces ajustements ne sont pas le fruit d’un bug ou d’une erreur technique, mais la conséquence d’une adaptation aux exigences légales européennes. Plus précisément, ils sont la réponse de Google à l’Acte des Marchés Numériques (DMA) de l’Union Européenne, qui vise à réguler les pratiques des grandes plateformes numériques.

La loi DMA a pour objectif de garantir un marché numérique équitable et ouvert, ce qui a contraint Google à revoir certaines de ses fonctionnalités pour se conformer à ces nouvelles régulations.

Comment Google a-t-il réagi aux retours des utilisateurs ?

Face aux retours et aux plaintes des utilisateurs, Google n’est pas resté inactif. L’entreprise enquête sur les problèmes signalés et cherche des solutions pour améliorer l’expérience tout en respectant la législation. Ashwarya, un représentant de Google, a confirmé que les changements étaient effectivement liés à la conformité au DMA.

Pour clarifier la situation, Google a également publié un blog détaillant leur approche pour se conformer au DMA, permettant aux utilisateurs de comprendre les raisons de ces changements.

Quelles sont les modifications spécifiques apportées à Google Maps dans l’UE ?

Les utilisateurs européens ont remarqué que les cartes affichées dans les résultats de recherche ne sont plus interactives, mais peuvent seulement être agrandies. De plus, le lien « carte » qui se trouvait en haut de la page de recherche et qui permettait un accès direct à Google Maps a été retiré. Ces modifications spécifiques ont modifié l’expérience utilisateur de manière significative.

Où peut-on trouver plus d’informations sur la conformité de Google au DMA ?

Pour ceux qui recherchent plus de détails sur la manière dont Google s’ajuste au DMA, l’entreprise a mis à disposition un blog officiel qui explique les changements en profondeur. De plus, des informations mises à jour seront postées régulièrement dans le fil de discussion du forum d’aide de la recherche Google Web, où les utilisateurs peuvent également partager leurs préoccupations et obtenir de l’aide. Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’article concerné sur SERoundtable.