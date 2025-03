En quelques mots

Une mise à jour va changer les rapports de clics dans Google Merchant Center , le 21 avril prochain.

Ces derniers s'aligneront sur ceux de Google Ads.

Certaines de vos données historiques pourraient par conséquent être impactées.

Une mise à jour majeure pour les e-commerçants et les annonceurs

Google vient d’annoncer un changement d’importance dans la façon dont les clics seront comptabilisés dans Google Merchant Center. À partir du 21 avril, les rapports de clics seront notamment calqués sur ceux de Google Ads, ce qui représente une évolution notable pour les annonceurs et les e-commerçants qui exploitent les campagnes Shopping.

Jusqu’à présent, les marchands pouvaient constater des différences entre les clics enregistrés dans Google Merchant Center et ceux affichés dans Google Ads. Ces écarts étaient dus à des méthodes de comptabilisation distinctes, ce qui pouvait compliquer l’analyse des performances des campagnes.

Avec cette nouvelle approche, Google assure une meilleure uniformité des données. De quoi permettre aux annonceurs de mieux comprendre le parcours des utilisateurs et d’optimiser leurs investissements publicitaires !

Pourquoi cet alignement est-il important ?

Cette mise à jour n’est pas anodine. Elle témoigne d’une volonté de Google d’améliorer la transparence et la fiabilité des statistiques pour les annonceurs. En synchronisant les chiffres entre Google Merchant Center et Google Ads, Google facilite la lecture des performances et simplifie la gestion des campagnes publicitaires.

Ce changement est aussi une réponse aux préoccupations des annonceurs qui, par le passé, signalaient des écarts difficiles à expliquer entre les deux plateformes. Désormais, les données seront plus homogènes, réduisant ainsi les incertitudes liées à l’attribution des clics. Les entreprises pourront alors mieux évaluer le retour sur investissement de leurs campagnes et affiner leur budget publicitaire en conséquence.

Quel impact sur les campagnes Shopping ?

Concrètement, cette mise à jour signifie que les annonceurs devront s’habituer à une nouvelle façon d’analyser leurs résultats.

Certains pourraient constater des variations dans leurs statistiques, notamment une modification du volume de clics affiché. Cependant, cela ne signifie pas que leurs performances ont changé, mais plutôt que la manière dont ces données sont collectées et présentées a été optimisée.

Avec cet alignement, il sera plus facile de comparer les performances des différentes campagnes, qu’elles soient organiques ou sponsorisées. Cela pourrait également avoir un impact sur la gestion du budget, car les annonceurs auront une vision plus claire de l’efficacité de leurs annonces et pourront ajuster leurs enchères en conséquence.

Vers une meilleure analyse des performances publicitaires

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large où Google cherche à unifier et simplifier la gestion de la publicité sur ses différentes plateformes. L’objectif est de fournir aux annonceurs des outils plus précis pour mesurer leurs performances et maximiser leur rentabilité.

Ce changement montre aussi que Google continue d’affiner son écosystème publicitaire pour le rendre plus cohérent et plus performant. Dans un contexte où la publicité en ligne devient de plus en plus compétitive, disposer de données fiables et cohérentes est un atout majeur pour les annonceurs qui veulent rester compétitifs.