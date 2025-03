Avec l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans la recherche, Google ajuste son algorithme pour offrir des résultats plus précis et contextuels. L’un des axes principaux de cette évolution repose sur les résumés prédictifs, qui permettent à Google d’anticiper les réponses attendues par les utilisateurs avant même qu’ils ne cliquent sur un lien.

Comme le soulignent nos confrères, ces résumés générés par l’IA soulèvent de nouvelles questions en matière de référencement. Comment s’assurer que son contenu est pris en compte et mis en avant dans ces extraits ?

Google a précisé que la qualité des sources reste un critère fondamental. Plus que jamais, il est par conséquent important de publier des informations fiables, sourcées et bien structurées pour espérer gagner en visibilité.

Un autre sujet clé abordé à New York concerne les “grounding links”. Ces liens, intégrés directement dans les réponses générées par l’IA, visent à garantir davantage de transparence dans la présentation des informations.

Jusqu’à présent, les réponses générées par l’IA de Google pouvaient sembler sortir de nulle part, sans qu’aucune source ne soit explicitement mentionnée.

Avec cette nouvelle approche, Google affichera désormais des liens vers des pages web jugées pertinentes pour étayer ses réponses. Cette évolution représente une opportunité pour les créateurs de contenu : être cité comme source officielle par Google pourrait significativement augmenter le trafic vers un site web.

Cependant, cela impose aussi une nouvelle exigence : les contenus doivent être factuels, complets et rédigés de manière à être compréhensibles par les algorithmes de Google.

LLM + Search + RAG + Grounding = figures out where the information is actually mentioned, then show the links in the response.

In AIO and AI Mode, you see links attached.

This is only possible because of grounding – it confirms that the information is actually there. pic.twitter.com/lLYObhkydd

— Lily Ray 😏 (@lilyraynyc) March 20, 2025