Pour résumer l’article

Google teste un nouvel affichage pour les snippets Reddit .

. Ce changement pourrait être lié à l’accord signé entre Google et Reddit en février 2024.

Ce traitement spécial pourrait entraîner un taux de clics plus élevé vers le forum Reddit.

Snippets Google : un traitement spécial pour le forum Reddit ?

Depuis peu, Google semble tester un affichage spécial pour les résultats de recherche liés au forum en ligne Reddit, l’un des sites les plus populaires des États-Unis. Cette nouvelle fonctionnalité consiste à afficher les nombres de votes positifs et de commentaires d’un fil de discussion Reddit directement dans les résultats de recherche Google. Cette initiative permet de fournir des informations plus détaillées sur le contenu de la discussion, avant même de cliquer sur le lien.

À quoi cela ressemble ?

Les captures d’écran partagées par certains internautes américains montrent que les résultats de recherche Reddit affichent désormais le nombre de votes positifs et de commentaires de manière bien distincte. Cette nouvelle présentation permet aux utilisateurs de mieux évaluer la pertinence et la popularité d’un fil de discussion Reddit sans avoir à entrer sur le forum en ligne et à lire l’ensemble des interactions.

Did Google find a new way to shrink (whatever is left of) SERP real estate, or am I seeing it for the first time? @rustybrick @glenngabe @sengineland @seroundtable pic.twitter.com/6LsnEfGVDo — Shubham Khatwani (@Shubhamkhatwani) May 22, 2024

Quels sont les avantages d’un tel affichage pour les internautes ?

À l’heure actuelle, nous ne savons pas tout à fait pourquoi Google a décidé de mettre en place cet affichage pour le forum Reddit. Cependant, nous pouvons envisager que cela soit lié au partenariat signé entre Google et Reddit, quelques mois auparavant. Cet accord a pu donner à Google un accès plus approfondi au contenu de Reddit, ce qui pourrait expliquer l’intégration de ces données supplémentaires dans les résultats de recherche.

Il est également possible que Google utilise ces informations pour améliorer la pertinence des résultats de recherche pour les utilisateurs cherchant du contenu sur Reddit. En fournissant des détails tels que le nombre de votes positifs et de commentaires, Google aide les internautes à trouver plus facilement les discussions les plus populaires et pertinentes.

Google et Reddit : quel est l’impact de ce nouvel affichage ?

Ce nouveau traitement des résultats de recherche Reddit par Google pourrait avoir un impact significatif sur le trafic provenant de Google Search vers Reddit. En mettant en avant les éléments clés d’un fil de discussion directement dans les résultats de recherche, Google rend l’interface utilisateur plus attrayante et informative, ce qui pourrait entraîner un taux de clics plus élevé vers les pages Reddit.

Les modifications apportées à l’interface des résultats de recherche Google donnent par conséquent un avantage concurrentiel au site qui bénéficie de ces traitements spéciaux, ce qui peut influencer le comportement des utilisateurs et augmenter la visibilité, ainsi que la fréquentation du forum Reddit.

