L’essor indéniable des contenus vidéo sur les réseaux sociaux, notamment avec le triomphe de TikTok et la transformation d’Instagram ces dernières années, met en lumière l’engouement incontestable des utilisateurs pour ce type de média.

Cette tendance croissante illustre une préférence marquée pour le contenu visuel immersif et interactif qui domine l’ère numérique actuelle.

Face à cette évolution, les annonceurs doivent s’adapter, car les vidéos percutantes sont plus que jamais le moteur de campagnes publicitaires réussies. Dans le cadre de cet article, nous allons vous expliquer comment META, en tant que plateforme dominante, peut grandement améliorer votre stratégie publicitaire.

Innovation et stratégie : META se met en avant

Percevant le potentiel de la publicité vidéo, META a entrepris des mesures significatives pour stimuler davantage la diffusion de ce type de publicités sur ses plateformes. La société américaine a introduit la « vue active », une fonctionnalité innovante qui pourrait renforcer l’impact des contenus vidéo dans les mois à venir.

Selon les représentants de META, bien que les publicités vidéo connaissent un franc succès, les utilisateurs ne sont pas toujours enclins à interagir directement avec le contenu.

META a observé une tendance où les spectateurs préfèrent parfois terminer leur session plutôt que de prendre des mesures immédiates après avoir visionné une annonce vidéo. Cela soulève de nouvelles interrogations sur la manière dont l’engagement est mesuré et comment les annonceurs peuvent adapter leurs stratégies pour maximiser l’impact.

Vue active : vers une nouvelle mesure des conversions

Pour remédier à cette situation, META a introduit un nouveau paramètre d’attribution appelé « vue active ». Cette fonctionnalité innovante permet aux annonceurs de mesurer les conversions survenues dans les 24 heures suivant la diffusiond’une annonce vidéo.

La vue active est attribuée lorsque l’utilisateur a regardé l’annonce pendant au moins 10 secondes, ou sur une durée minimale de 97% de la vidéo si celle-ci dure moins de 10 secondes.

Ce nouveau paramètre offre aux annonceurs des avantages significatifs. Sans augmenter leurs investissements, ils peuvent améliorer leur compréhension du parcours de conversion de leurs clients.

Par exemple, une annonce qui génère peu d’interaction immédiate mais incite les utilisateurs à en savoir plus sur le produit ou le service dans les heures qui suivent peut être évaluée plus justement par les annonceurs. Cela donne une nouvelle perspective sur la façon dont l’engagement est mesuré et comment les stratégies publicitaires peuvent être adaptées pour maximiser l’impact.

En intégrant les vues actives à leurs campagnes, les annonceurs permettent également à META d’identifier plus précisément les utilisateurs susceptibles de convertir. À long terme, cette information enrichie pourrait conduire la plateforme à guider automatiquement les publicités vidéo vers une audience plus adaptée, améliorant ainsi les résultats globaux.

Cela représente une véritable révolution dans la manière dont les publicités sont ciblées et diffusées, ouvrant la voie à des campagnes publicitaires plus efficaces et plus pertinentes à l’avenir.