En quelques mots

Une panne technique a touché les Local Service Ads (LSA) de Google mercredi 2 avril .

Tableau de bord des annonces LSA : que s’est-il passé ?

Mercredi dernier, de nombreux annonceurs utilisant les Google Local Service Ads (LSA) ont constaté une panne persistante de leur tableau de bord. Ce bug technique empêchait tout simplement l’accès à la console de gestion des annonces locales. Pour les professionnels qui dépendent de cette plateforme pour générer des leads locaux (plombiers, avocats, électriciens…), l’impact a été immédiat.

Les utilisateurs ont été confrontés à de nombreuses difficultés et des codes d’erreur 500, rendant impossible la gestion des campagnes, la consultation des rapports de performance ou encore l’ajustement de leur budget. Google a rapidement reconnu l’incident et a confirmé être « au courant du problème » via ses canaux de support et de communication, comme l’indique notre confrère dans son article.

Cette situation a suscité un flot de réactions sur les réseaux sociaux et dans la communauté SEO, notamment sur le Local Search Forum et sur X. Plusieurs professionnels ont partagé leur frustration face à l’absence de solution rapide et à la communication très limitée de Google à ce sujet.

LSAs down for anyone else? https://t.co/bj3wiNRiPh — Barry Schwartz (@rustybrick) April 2, 2025

La réaction de Google

Face au mécontentement des utilisateurs, Google a indiqué « travailler activement » sur une résolution.

Certains experts du secteur ont dénoncé le manque de transparence et de réactivité du géant de Mountain View. Pour des services aussi sensibles que les LSA — qui fonctionnent sur un système de paiement par lead —, l’absence d’une solution de secours ou d’un canal d’alerte automatisé était particulièrement préoccupante.

En attendant, les utilisateurs ont tenté de contourner la panne via l’application mobile ou en contactant directement leur gestionnaire de compte Google, quand c’était possible. Mais ces alternatives n’ont pas remplacé les fonctions clés de la console principale.

Le problème a finalement été résolu en fin de journée.

Quelles leçons tirer pour les annonceurs locaux ?

Cette panne souligne à quel point les entreprises locales peuvent être vulnérables face à une dépendance excessive à une seule plateforme publicitaire. De quoi tirer quelques leçons importantes :

Ne pas dépendre exclusivement de Google LSA : diversifiez vos canaux d’acquisition (SEO local, réseaux sociaux, campagnes Google Ads classiques…).

exclusivement de Google LSA : vos canaux d’acquisition (SEO local, réseaux sociaux, campagnes Google Ads classiques…). Mettre en place une communication client indépendante : newsletter, SMS ou CRM vous permettent de rester en contact même sans LSA.

: newsletter, SMS ou CRM vous permettent de rester en contact même sans LSA. Suivre les mises à jour Google en temps réel : via des sites spécialisés comme Search Engine Roundtable ou Search Engine Land.

La gestion d’une stratégie marketing local efficace passe aussi par l’anticipation des pannes techniques !