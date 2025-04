Les points essentiels

Google renforce sa solution automatisée Performance Max avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer la fidélisation client et offrir davantage de contrôle créatif .

avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer la fidélisation client et offrir davantage de . Ces mises à jour majeures visent à affiner le pilotage des campagnes publicitaires en intégrant à la fois des objectifs basés sur le cycle de vie client et des outils de gestion visuelle plus poussés.

et des outils de gestion visuelle plus poussés. Une évolution stratégique qui reflète l’ambition de Google d’allier automatisation et personnalisation.

Des objectifs plus fins, axés sur la fidélisation

Jusqu’à présent, les campagnes Performance Max se concentraient essentiellement sur l’acquisition. Désormais, les annonceurs peuvent activer de nouveaux objectifs orientés vers la rétention client. Google propose de cibler plus efficacement les utilisateurs déjà acquis, mais inactifs, en ajustant les enchères en fonction de leur potentiel. Il est également possible de prioriser les clients à forte valeur vie, afin d’optimiser la rentabilité sur le long terme.

En parallèle, une nouvelle colonne fait son apparition dans les rapports de campagne : elle permet de suivre les coûts d’acquisition client. Ce nouvel indicateur aide à mieux évaluer la performance des actions marketing, en tenant compte non seulement du volume de conversions, mais aussi de leur qualité et de leur valeur dans le temps.

We’re bringing you new improvements in Performance Max including upgrades to customer lifecycle goals and more creative controls. Learn more here ➡️ https://t.co/RvacjLrdRa pic.twitter.com/fykehNc9ED — Google Ads (@GoogleAds) April 9, 2025

Des visuels plus cohérents grâce à de nouveaux contrôles

Autre amélioration notable : la gestion des visuels dans les annonces PMax. Jusqu’à présent, Google pouvait sélectionner automatiquement des images issues des pages de destination, parfois sans validation préalable. Désormais, cette option peut être activée ou désactivée selon les préférences de l’annonceur, offrant une meilleure maîtrise de l’identité visuelle dans les campagnes automatisées.

En complément, Google introduit des fonctions de modification automatique des images. Le système est capable de générer des variantes via des recadrages intelligents, pour adapter chaque visuel aux différents formats d’emplacements publicitaires.

Des ajustements futurs comme l’animation ou d’autres types d’enrichissements visuels sont également prévus, toujours avec l’objectif de booster les performances sans surcharger les équipes marketing.

Que penser de ces nouveautés Performance Max ?

Ces évolutions illustrent la volonté de Google d’offrir aux annonceurs un compromis entre puissance algorithmique et contrôle stratégique. En intégrant la notion de fidélisation et en donnant plus de souplesse sur les visuels, Performance Max devient un outil plus complet, capable de s’adapter à des objectifs marketing plus complexes.

Pour les professionnels du marketing digital, ces nouveautés marquent une étape importante. Elles permettent de travailler non seulement sur l’optimisation des conversions, mais aussi sur la valeur client à long terme, tout en respectant l’univers visuel de chaque marque. Une bonne raison de reconsidérer le potentiel de Performance Max dans vos futures campagnes.

Pour ne pas passer à côté de ce genre de nouveautés, pensez à vous faire accompagner par les professionnels d’une agence marketing comme Uplix. De cette façon, vous pourrez améliorer durablement votre visibilité en ligne et profiter des dernières innovations pour booster votre marque !