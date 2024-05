Suivre le ROI d’un contenu publié sur le web

Les points essentiels :

Importance de mesurer le retour sur investissement (ROI) du contenu

Différentes méthodes de suivi sans vente directe

Optimisation des revenus publicitaires et des conversions

Comment suivre le retour sur investissement (ROI) du contenu d’une page ?

La question soulevée ici soulève un enjeu majeur pour les marques, notamment celles n’opérant pas dans l’e-commerce : comment suivre le ROI d’un contenu sans déclencheur d’achat direct sur une page ?

Cela devient impératif pour évaluer l’efficacité des stratégies de contenu et justifier les investissements.

Comment définir une conversion basée sur le ROI ?

Contrairement à une idée reçue, il n’est pas nécessaire de posséder un magasin e-commerce pour observer une conversion directe à partir du contenu.

Des liens cliquables et actions peuvent générer des revenus de manière indirecte.

Parmi les exemples de conversions, on retrouve :

les clics sur des liens d’affiliation

les inscriptions à des newsletters et des SMS

l’augmentation du nombre de pages vues

le remplissage de formulaires pour générer des leads

les clics sur une publicité

l’augmentation des partages, fans et followers sur les réseaux sociaux.

Comment suivre et optimiser les revenus provenant du contenu ?

L’utilisation de logiciels de cartographie thermique comme Mouseflow, HotJar ou AffiliMate peut s’avérer très utile pour suivre les revenus.

Ces outils permettent de créer un plan de monétisation adapté à l’engagement des utilisateurs et de choisir les types de publicités en fonction de l’intention d’achat des utilisateurs.

Comment utiliser les paramètres de suivi et les postbacks ?

Les réseaux publicitaires ou d’affiliation offrent des rapports de transaction qui peuvent être exploités grâce à l’utilisation de paramètres uniques, nommés d’après l’article et la position du lien dans le contenu.

Par exemple, ShareASale utilise un paramètre afftrack= qui facilite le suivi des clics.

Comment optimiser les clics sur les publicités en fonction des sujets ?

Il est essentiel de comprendre que certains sujets et phrases génèrent une valeur publicitaire plus élevée sur votre site web.

Il est donc judicieux de tester différents en-têtes et formulations pour observer si les blocs publicitaires changent en conséquence.

Comment augmenter les pages vues ?

Les éditeurs en ligne génèrent leurs revenus principalement grâce aux publicités CPM, où chaque millier de vues est monétisé. Dans ce modèle, le nombre de pages vues est très important car il influe directement sur les revenus publicitaires.

Pour accroître ces vues, les éditeurs mettent en place diverses stratégies. Ils peuvent, par exemple, encourager les visiteurs à explorer davantage de contenu en cliquant sur des liens internes pertinents.

Ils adoptent aussi souvent une approche de création de contenu qui incite les utilisateurs à poursuivre leur lecture en passant à la page suivante, en proposant des séries de sujets captivants.

En prenant en compte tout cela, les éditeurs peuvent augmenter le nombre de pages vues, ce qui se traduit par une hausse des revenus publicitaires.

Comment augmenter les partages sur les réseaux sociaux ?

Certains sujets peuvent ajouter de la valeur à vos lecteurs et générer des partages sur les réseaux sociaux, augmentant ainsi les abonnés.

Il est possible de vendre des partages sur les réseaux sociaux et des sponsorings, et de gagner de l’argent sur les publicités CPM, CPC et les liens d’affiliation dans le contenu.

Suivez ce que votre audience a tendance à partager pour optimiser votre stratégie de contenu.

Pour en savoir plus sur les techniques de suivi du ROI du contenu et découvrir des exemples pratiques, consultez cet article détaillé qui explique comment le faire avec certains clients et partenaires affiliés.