Si vous souhaitez rester compétitif dans le monde de la publicité en ligne, il est crucial de connaître les actions de vos concurrents. Cela vous permettra de comprendre les tendances du marché, leurs actions marketing pendant les temps forts (Noël, Black Friday, soldes, etc.), de découvrir des opportunités et des lacunes dans votre propre stratégie, et de vous assurer que votre publicité en ligne se démarque.

Cependant, les outils de marketing qui permettent une analyse concurrentielle précise sont souvent coûteux et nécessitent des engagements. Si vous les utilisez occasionnellement, cela peut ne pas valoir le coût. Mais saviez-vous que vous pouvez voir les publicités de vos concurrents gratuitement et sans outils particuliers sur de nombreuses plateformes?

Dans cet article, nous vous montrerons comment faire cela pour Google Ads, Meta Ads (Facebook et Instagram), LinkedIn Ads et TikTok Ads, sans utiliser de termes techniques.

Comment surveiller gratuitement les campagnes de vos concurrents sur Google Ads

Commençons par Google Ads. Pour faire simple, nous utiliserons Apple comme exemple. Faites quelques recherches jusqu’à tomber sur une publicité du concurrent.

Cliquez ensuite sur la petite flèche vers le bas puis sur « À propos de cet annonceur ».

Cliquez sur « Voir d’autres annonces » que cet annonceur a diffusées via Google.

Voilà! Vous avez ici listées les annonces en cours de votre concurrent. Vous pouvez même les trier par dates, emplacement de diffusion et format.

Comment surveiller gratuitement les campagnes de vos concurrents sur Meta Ads (Facebook et Instagram)

La procédure pour Facebook ou Instagram est assez similaire. Allons sur la bibliothèque publicitaire Meta : https://www.facebook.com/ads/library. Notez que vous devez être connecté à Facebook pour y accéder.

Cliquez sur « Catégorie publicitaire », sélectionnez « Toutes les pubs », puis tapez le nom du compte publicitaire que vous souhaitez inspecter et cliquez dessus dans la liste de choix qui s’ouvre.

Et voilà, c’est fait!

Comment surveiller gratuitement les campagnes de vos concurrents sur LinkedIn Ads

C’est très simple, allez sur la page de votre concurrent, puis dans « Posts et Publicités »

.

Comment surveiller gratuitement les campagnes de vos concurrents sur TikTok Ads

C’est aussi très simple, même si cela ne montre que les meilleures publicités. Allez simplement sur https://ads.tiktok.com/business/creativecenter/inspiration/topads.

Dans la barre de recherche, tapez le nom de votre concurrent et utilisez les filtres pour faire apparaître les annonces qui vous intéressent.

Utiliser des outils d’analyse de marché pour aller plus loin

Il existe des outils d’analyse de marché spécifiques pour surveiller les annonces en ligne de vos concurrents sur presque toutes les plateformes. Des outils comme Semrush, Spyfu, SimilarWeb, Hootsuite, et des dizaines d’autres permettent d’analyser des plateformes spécifiques et de réaliser automatiquement des audits concurrentiels.

Si vous souhaitez vraiment une analyse détaillée des KPI, nous recommandons vivement de ne pas vous contenter d’un coup d’œil sur les publicités de vos concurrents. Un audit complet vous permettra d’avoir plus d’informations, notamment sur les tendances, les meilleurs contenus, les jours qui performent le mieux, ce qui a été un échec, etc., afin que les erreurs et les réussites de vos concurrents vous profitent également.

Mais comme tout le monde, parfois, vous cherchez simplement une idée, un aperçu. Dans ce cas, ces outils peuvent être très (/trop) chers. Et c’est là que ce petit guide vient à votre secours, vous permettant de faire exactement ça.