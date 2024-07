Les nouvelles fonctionnalités de Google Lens et Circle to Search

Google a récemment déployé des mises à jour pour Google Lens et Circle to Search, avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ces MAJ incluent plus de liens, des panneaux de connaissances renforcés en informations et des aperçus IA.

We’re working on something I’m really excited about … over the last few months, we’ve been expanding the type of results you can get with Lens & Circle to Search – going beyond visual matches to include things like more links & facts from Knowledge Graph as well as AI Overviews — Rajan Patel (@rajanpatel) May 20, 2024

Les améliorations apportées par ces mises à jour

Depuis le déploiement de cette mise à jour, les résultats fournis par ces deux applications se sont enrichis avec des panneaux de connaissances et des liens. Les représentants de Google affirment aussi que davantage de sites web apparaîtront dans les résultats de recherche de Google Lens et Circle to Search, ce qui devrait permettre d’obtenir plus de clics. De plus, elles seront désormais capables de répondre à un plus large éventail de questions.

Ces améliorations visent à offrir aux utilisateurs une expérience de recherche plus enrichissante et à fournir des informations plus détaillées et pertinentes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante.

Google rolling out a more graphical and richer search results interface over coming weeks bringing links, facts and AI Overviews to Google Lens and Circle to Search https://t.co/PhEXn7oY9r pic.twitter.com/S6e6TNVtTr — Barry Schwartz (@rustybrick) May 21, 2024

En quoi ces mises à jour sont-elles importantes ?

Google cherche constamment à améliorer ses fonctionnalités de recherche pour offrir aux utilisateurs une expérience plus complète et personnalisée. En introduisant des mises à jour telles que celles pour Google Lens et Circle to Search, Google diversifie les façons de questionner le Web, en dehors de la simple saisie de requêtes sur un moteur de recherche classique.

Les fonctionnalités de recherche alternatives telles que les panneaux de connaissances, les aperçus IA et les liens supplémentaires peuvent potentiellement augmenter le trafic vers votre site et ainsi offrir une meilleure expérience aux utilisateurs puisque les réponses sont plus visuelles et ludiques.

Pour plus de détails : Search Engine Land