La directive « noindex » dans robots.txt et le débat chez Google

Les points essentiels :

La directive « noindex » indique aux moteurs de recherche de ne pas indexer une page.

Google a envisagé d’intégrer « noindex » dans robots.txt, mais a renoncé.

John Mueller de Google a utilisé « noindex » dans son robots.txt personnel.

Google ne prend pas en charge « noindex » dans robots.txt, confirmant une décision vieille de dix ans.

Qu’est-ce que la directive « noindex » dans robots.txt et pourquoi est-elle importante?

La directive « noindex » est une instruction donnée aux robots des moteurs de recherche pour leur signaler qu’une page ne doit pas être indexée.

Cette directive est normalement incluse dans les balises meta robots d’une page HTML, et non dans le fichier robots.txt, qui est utilisé pour contrôler l’accès des robots aux différentes sections d’un site web.

Pourquoi Google a-t-il envisagé d’autoriser « noindex » dans robots.txt?

Google a exploré la possibilité d’intégrer la directive « noindex » directement dans le fichier robots.txt, ce qui aurait permis aux éditeurs de bloquer à la fois le crawl et l’indexation de leur contenu de manière plus efficace.

Actuellement, pour empêcher une page d’être indexée, on utilise la directive meta robots « noindex », tandis que le fichier robots.txt sert à empêcher le crawl des robots.

Cependant, Google a finalement décidé de ne pas supporter cette fonctionnalité dans robots.txt afin d’éviter que les utilisateurs ne commettent des erreurs en copiant des fichiers robots.txt sans les personnaliser.

John Mueller et son utilisation de « noindex » dans robots.txt, est-ce standard?

John Mueller, un analyste de tendances pour les webmasters chez Google, a utilisé des directives « noindex » non standard dans son fichier robots.txt personnel.

Il a inclus pas moins de 5 506 directives « noindex » dans son fichier, ce qui a entraîné des discussions au sein de la communauté SEO.

Quelle a été la réponse de Google concernant le support de « noindex » dans robots.txt?

Face à la curiosité soulevée par l’utilisation personnelle de « noindex » par John Mueller, Google a clarifié sa position.

Mueller lui-même a confirmé que la directive « noindex » dans robots.txt n’est pas prise en charge par Google et qu’elle n’a aucun effet sur l’indexation des pages.

Cette position fait suite à des discussions internes qui ont eu lieu il y a plus de 10 ans, où Google avait déjà décidé de ne pas intégrer cette fonctionnalité.

Pour plus de détails sur cette actualité, vous pouvez consulter cet article sur Search Engine Journal.

Quelles sont les implications de l’utilisation de « noindex » dans robots.txt par John Mueller?

L’utilisation personnelle de « noindex » dans le robots.txt de John Mueller a contribué à la perception de son fichier comme étant quelque peu atypique.

Bien que Google ne soit pas susceptible de supporter officiellement cette balise, la révélation de son utilisation par Mueller suscite l’intérêt et interroge sur ses propres pratiques SEO.

Cet épisode rappelle l’importance de suivre les directives officielles pour le référencement et de rester informé des meilleures pratiques recommandées par les moteurs de recherche.