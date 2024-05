Depuis 2023, la plateforme Demand Gen a révolutionné les campagnes Google Ads en exploitant le pouvoir de l’Intelligence Artificielle générative. Dans le domaine de l’IA, les avancées technologiques sont incroyablement rapides. Google, en restant à la pointe de ces innovations, a implémenté un nouveau générateur d’images par IA. Cet article offre une analyse détaillée de cette innovation.

Le nouveau générateur d’images par IA dans Demand Gen de Google

L’intégration du nouveau générateur d’images dans Demand Gen

Le 16 avril 2024, Google a fait une annonce majeure : l’intégration d’un nouveau générateur d’images par IA dans sa plateforme Demand Gen.

Pour comprendre l’importance de cette annonce, il faut se rappeler que les campagnes Demand Gen ont été lancées en 2023. Dès leurs débuts, elles exploitaient le plein potentiel de l’intelligence artificielle. Leur objectif était de permettre la création de publicités multiformats qui génèrent du contenu visuel original et attrayant. Grâce à cela, les annonceurs avaient la possibilité d’utiliser l’IA pour créer des images ou des vidéos, avant de les diffuser sur différents canaux Google, comme YouTube, YouTube Shorts, Discover, Gmail.

Aujourd’hui, Demand Gen pousse les limites encore plus loin. Les campagnes incluent désormais un générateur d’image alimenté par l’IA (plus précisément Gemini). Cette fonctionnalité permet de produire rapidement des images de haute qualité. Pour ce faire, les annonceurs ont à leur disposition plusieurs fonctionnalités innovantes :

Le prompt : À l’instar de toutes les IA, vous devez rédiger un prompt pour générer plusieurs visuels répondant à votre demande.

« Generate more like this » : Cette fonctionnalité permet aux annonceurs de créer, en quelques clics seulement, des versions similaires des images existantes qui ont le mieux fonctionné. L’IA de Google veille à ce qu’il n’y ait pas deux images identiques. Cela permet d’éviter le duplicate content tout en proposant un contenu original et unique.

Les avantages de ce nouveau générateur d’images par IA

L’utilisation de ce nouveau générateur d’images par l’IA offre de nombreux avantages. En premier lieu, il permet de réaliser des économies de temps, d’argent et de ressources, tout en produisant des campagnes visuelles d’une qualité exceptionnelle.

Un autre avantage notable est que, même si c’est l’IA qui génère de nouvelles images, les annonceurs conservent un contrôle total sur la création de contenu. D’une part, vous êtes libre de proposer le prompt qui vous permet d’obtenir le résultat que vous désirez. D’autre part, vous avez le dernier mot sur les images qui seront utilisées dans vos campagnes. L’idée est de proposer des visuels qui s’adaptent parfaitement à votre audience.

Cette combinaison de l’IA et de l’intelligence humaine permet de maximiser l’efficacité des campagnes. En conséquence, le taux de conversion de ces dernières est optimisé.

3 conseils pour optimiser vos campagnes

Le nouveau générateur d’images par IA est un outil puissant pour optimiser vos campagnes. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel de savoir comment l’utiliser correctement. C’est pourquoi Google a mis à disposition un guide pratique des campagnes Demand Gen. Ce guide offre trois conseils importants :

Suivre la règle des 3 : vous devez fournir à Google au moins 3 visuels (qu’il s’agisse d’images ou de vidéos), dans différents formats (vertical, carré, paysage).

Privilégier les visuels de qualité : utiliser idéalement des images en haute résolution.

Réaliser des tests : il est crucial de continuellement évaluer les campagnes afin de les ajuster en fonction des réactions de la cible et de vos objectifs. Pour cela, de nombreux outils de reporting sont à votre disposition.

En conclusion, le nouveau générateur d’images par IA de Google offre des possibilités passionnantes pour les annonceurs qui cherchent à optimiser leurs campagnes. En combinant l’intelligence humaine et l’IA, il est désormais possible de créer des campagnes visuelles de grande qualité, tout en économisant du temps et des ressources.