Les tendances du PPC à surveiller en 2024

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, il est essentiel de rester à jour avec les tendances actuelles.

C’est particulièrement vrai pour le modèle de publicité Pay-per-clic (PPC), qui connaît des changements fréquents et rapides.

Alors que nous sommes en 2024, un certain nombre de nouvelles tendances sont déjà visibles. Voici sept d’entre elles que vous devriez suivre de près pour réussir dans le domaine du PPC.

En 2024, placez l’humain au centre des campagnes

L’année 2024 est marquée par l’utilisation croissante de nouveaux outils d’intelligence artificielle (IA) dans le domaine du PPC.

Ces technologies, déjà essentielles pour optimiser les annonces, deviendront encore plus centrales.

Les techniques d’automatisation des campagnes continueront de vous aider à économiser du temps et de l’argent, tout en assurant le bon fonctionnement de vos activités publicitaires.

Cependant, il est essentiel de ne pas perdre de vue l’importance de l’aspect humain dans ce processus.

Les outils d’IA sont incroyablement puissants et peuvent produire des résultats impressionnants, mais ils ne doivent pas remplacer la créativité humaine. Même si l’automatisation gagnera probablement du terrain, il est crucial de maintenir un certain contrôle sur vos campagnes et de faire appel à votre sens de l’analyse pour assurer une bonne diffusion des annonces.

Structurez vos campagnes de manière optimale

L’une des responsabilités qui restent aux mains des humains dans ce contexte largement influencé par l’IA est la structuration des campagnes.

Pour maximiser leur efficacité, chaque produit ou service que vous promouvez doit être associé à une campagne spécifique.

En procédant de cette manière, vos campagnes généreront de meilleurs résultats.

En effet, cela donnera à l’apprentissage automatique l’opportunité d’adapter son fonctionnement à la particularité du produit ou du service concerné, ce qui permettra d’optimiser les performances de la campagne.

L’eldorado Performance Max en 2024

L’automatisation des campagnes a longtemps été un sujet de débat parmi les spécialistes du marketing.

Cependant, plusieurs mois après leur introduction, les campagnes automatisées sont devenues une partie incontournable du paysage publicitaire, surtout dans un environnement aussi compétitif.

Sur Google Ads et plus récemment sur Microsoft Ads, les campagnes Performance Max se sont imposées comme le type de campagne le plus efficace pour générer un maximum de rentabilité. Fortes de leur succès, ces plateformes publicitaires vont sans doute continuer à investir dans ce type de campagne, qui devrait voir l’apparition de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir.

Diversifiez la diffusion de vos annonces

Bien que Google Ads offre des avantages considérables aux annonceurs grâce à l’efficacité des campagnes Performance Max, il n’est pas recommandé de limiter toute votre activité publicitaire à cette seule plateforme.

En effet, les plateformes sociales continueront probablement de jouir d’une grande popularité en 2024, avec une augmentation constante du nombre d’utilisateurs actifs chaque mois.

Dans l’année à venir, des plateformes comme Facebook et Instagram présenteront toujours de belles opportunités pour les annonceurs.

En plus, ces plateformes commencent également à adopter des techniques d’automatisation, à l’instar de Meta avec l’outil Advantage+.

Utilisez des vidéos impactantes

L’importance de la vidéo dans le paysage médiatique actuel est indéniable. Le succès de TikTok, et le changement de cap d’Instagram et de Facebook avec l’introduction du format Reels, en sont la preuve.

Plus que jamais, les différents formats vidéo ont un grand impact, en particulier sur la nouvelle génération. Il est donc conseillé d’exploiter ce support pour améliorer significativement les performances de vos campagnes.

Les vidéos, autrefois négligées par de nombreuses entreprises en raison de leur coût élevé, sont désormais accessibles à tous.

En effet, de nombreux outils basés sur l’IA peuvent aider à créer des contenus vidéo de qualité et impactants à moindre coût. Il serait judicieux d’en profiter en 2024.

Exploitez au maximum GA4

Depuis son lancement, et encore plus depuis la fin d’Universal Analytics, Google Analytics 4 (GA4) a suscité un certain mécontentement.

Beaucoup d’annonceurs se sont plaints de la complexité de ce nouvel outil d’analyse de Google, qui présente de nombreux changements par rapport à son prédécesseur.

Toutefois, GA4, bien plus personnalisable qu’UA, peut s’avérer très utile pour ceux qui savent le configurer correctement.

En 2024, ceux qui auront pris le temps d’exploiter toutes les ressources de cet outil d’analyse auront un avantage significatif sur leurs concurrents et pourront améliorer les performances de leurs campagnes sur tous les canaux numériques.

En 2024, faites preuve de créativité

Comme vous l’aurez compris, l’IA occupera une place de plus en plus importante dans le monde de la publicité en ligne en 2024.

Ces technologies sont désormais indispensables pour maximiser les performances des publicités.

Cependant, elles peuvent aussi nous conduire vers un environnement quelque peu standardisé. Il est donc essentiel de maintenir une certaine créativité pour vous démarquer.