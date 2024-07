Les points essentiels

, telle que nous la connaissons aujourd’hui, risque de disparaître dans moins de 3 ans. Le SEO restera pertinent tant que les internautes continueront d’effectuer des recherches en ligne.

Les marques doivent davantage miser sur l’expérience client pour rivaliser avec l’IA.

L’avenir du SEO dans un monde alimenté par l’IA

Le SEO (Search Engine Optimization) pourrait bientôt subir des changements majeurs. Selon des prédictions des professionnels, l’interface Google que nous utilisons actuellement pourrait notamment disparaître d’ici à trois ans.

Il est même possible que l’intelligence artificielle puisse bientôt répondre à toutes nos questions en ligne, entraînant ainsi une augmentation des recherches « zéro clic ». De nos jours, nous savons que les internautes souhaitent des réponses rapides et précises et qu’environ 70% d’entre eux ne consultent pas les résultats au-delà des 3 premières positions sur Google.

Les aperçus IA pourraient renforcer cette tendance dans les prochaines années.

L’IA peut-elle entraîner la mort du SEO ?

Les médias annoncent souvent la mort du SEO, alors que le référencement naturel a encore de beaux jours devant lui. La définition même de moteur de recherche a évolué au fil du temps, tandis que le SEO a toujours su s’adapter à ces changements pour rester efficace.

À l’avenir, le SEO pourrait davantage se concentrer sur la longue traîne, alors que les internautes privilégient les recherches de 1 à 4 mots-clés aujourd’hui. Avec le développement des fonctionnalités de recherche basées sur l’IA, de plus en plus d’utilisateurs commencent à s’habituer aux requêtes longues et aux réponses précises. De son côté, les experts du SEO devront inévitablement revoir leurs stratégies pour répondre aux nouveaux besoins de ces internautes.

Marques et IA : comment garder un temps d’avance ?

De leur côté, les marques doivent se concentrer sur l’expérience client en ligne, en proposant un contenu approfondi et pertinent qui correspond aux attentes des internautes. Il faut parvenir à répondre aux préoccupations des clients, à travers des articles de blog et d’autres contenus pensés spécialement pour eux (posts sur les réseaux sociaux, etc.).

Il est notamment recommandé de faire appel à des rédacteurs web pour cela puisque ces professionnels maîtrisent à la fois le référencement éditorial et l’écriture en elle-même. La création de contenu reste essentielle !

Face à la montée de Reddit aux États-Unis, et d’autres espaces de partage en ligne, nous savons par ailleurs que les consommateurs apprécient la transparence et les expertises. En tant que marque, il ne faut donc pas hésiter à participer aux débats qui entourent certains produits ou services, et à donner son avis d’expert sur ces sites.

