Depuis quelques mois, Google teste une nouvelle fonctionnalité sur son moteur de recherche, qui consiste à afficher des résultats sans vignettes d’images. Aux États-Unis, cette modification a été mise en place depuis janvier dernier et concerne uniquement les résultats « Provenant de diverses sources sur le Web », affichés sur certaines requêtes précises.

Depuis le début de l’année, plusieurs internautes actifs sur X ont remarqué cette évolution, comme Gagan Ghotra ou encore Shameem Adhikarath. Pour faire connaître cette nouveauté en cours de déploiement, ces derniers n’ont pas hésité à partager des screenshots de leur découverte, ce qui n’a pas manqué de faire réagir les experts du référencement naturel. Du côté de Google, un ajustement de l’algorithme pourrait expliquer ce changement.

Cette petite modification n’est néanmoins pas très bien accueillie par la majorité des utilisateurs puisque ceux-ci estiment que les résultats accompagnés d’images sont plus attrayants et offrent une meilleure visualisation des informations. Les débats risquent donc de se poursuivre dans les prochaines semaines, et peut-être, aller jusqu’à entraîner un retour en arrière de la part de Google.

Seeing nicely arranged layout for « Youtube SEO Tips »

May be Google should do for other queries like « ………… SEO Tips » because for each of tip when expanded, I’m seeing pretty useful and actionable articles. pic.twitter.com/p9b7Lf69lQ

— Gagan Ghotra (@gaganghotra_) January 15, 2024