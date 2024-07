Pour résumer l’article : WordPress 6.5 introduit la prise en charge du balisage lastmod dans les fichiers sitemaps pour améliorer le crawl des moteurs de recherche.

La version 6.5 de WordPress prend désormais en charge l’élément lastmod dans les fichiers sitemaps. Cela aide les moteurs de recherche à comprendre quels contenus sont nouveaux ou mis à jour, tout en améliorant l’efficacité du crawl pour les robots des moteurs de recherche (Googlebot, Bingbot, etc.). La charge serveur de votre site web peut également être réduite : un bon point pour le SEO !

Pour rappel, Lastmod est un attribut que vous pouvez ajouter à votre fichier sitemap pour mettre à jour la date de dernière modification d’une URL. Il faut savoir que les moteurs de recherche utilisent cette date pour le crawl des sitemaps et que Bing a notamment déclaré qu’il se baserait davantage sur cette donnée pour l’exploration des sites Web, et la valorisation des contenus.

(Update) Google added a note about lastmode in Search Central document about sitemaps.

Note says 👇

« The <lastmod> value should reflect the date and time of the last significant update to the page.

For example, an update to the main content, the structured data, or links on… pic.twitter.com/TgIO2duldR

— Gagan Ghotra (@gaganghotra_) June 25, 2024