Les points essentiels

Claude IA, dont la première version a été lancée en mars 2023 , pourrait prochainement être équipé d’un mode vocal .

Une IA prometteuse sur le point de franchir un cap

Alors que les intelligences artificielles génératives envahissent l’univers numérique, Claude AI, développée par la société Anthropic, s’apprête à franchir une étape déterminante : la prise de parole. Jusque-là cantonnée à des réponses écrites, cette IA va bientôt intégrer une fonctionnalité vocale, ce qui la positionnera en concurrent direct de ChatGPT (OpenAI) et Gemini (Google), déjà actifs sur ce terrain.

Comme le soulignent nos confrères, ce changement n’est pas anodin pour les professionnels du SEO, car si les IA deviennent capables d’interagir vocalement, cela signifie aussi que les recherches des utilisateurs évolueront vers des formulations plus naturelles, plus orales, et souvent plus longues.

Le contenu devra donc s’adapter, non seulement en matière de forme, mais aussi de fond, pour répondre à ces nouvelles attentes, d’où la nécessité de se faire accompagner par une agence éditoriale experte, comme nous pouvons le faire chez Uplix.

Pourquoi cette évolution concerne directement le SEO

Anthropic, l’entreprise à l’origine de Claude, a été fondée par d’anciens membres d’OpenAI, avec une volonté affichée de créer une IA plus sûre, plus éthique et mieux encadrée. Claude a été conçue sur le principe de la « constitutionnalité », c’est-à-dire en suivant un ensemble de règles morales et de sécurité explicites. Résultat : une IA capable de générer des réponses nuancées, claires et respectueuses.

Pour les référenceurs, cette approche est capitale, car plus les IA sont capables de produire du contenu de qualité, plus elles influencent la manière dont les internautes accèdent à l’information. La voix devient alors une nouvelle porte d’entrée vers les contenus web, et le SEO doit se préparer à cette mutation.

Les moteurs de recherche évoluent, le contenu aussi

Google, de son côté, pousse également dans cette direction avec son projet Gemini et sa Search Generative Experience (SGE), déjà en phase de test dans plusieurs pays. La réponse directe des moteurs via IA transforme progressivement les SERP : l’utilisateur n’a plus besoin de cliquer sur un lien pour obtenir sa réponse, celle-ci lui est lue ou présentée directement dans l’interface.

Dans ce contexte, le contenu rédactionnel doit être conçu pour être compris et lu par une IA, sans ambiguïté, avec un ton conversationnel, clair et structuré. Le contenu devient à la fois un support de lecture pour les internautes, mais aussi une base de données pour les modèles IA. Il faut donc penser SEO non plus seulement pour Google, mais pour les systèmes IA qui le relaient, qu’ils s’appellent Claude, ChatGPT ou Gemini.

Vers un SEO conversationnel et vocal

L’émergence de Claude en tant qu’assistant vocal change profondément les règles du jeu. Les créateurs de contenu devront désormais apprendre à parler le langage des machines tout en restant humains. C’est un nouvel équilibre à trouver, car l’enjeu n’est pas de créer pour l’algorithme, mais de produire un contenu qui sera compris, résumé, relayé – et surtout utile – par une IA à la voix humaine.

Les professionnels du SEO ont donc tout intérêt à suivre de près les évolutions de Claude AI. Ce n’est pas une simple alternative à ChatGPT, c’est un acteur à part entière, qui porte une vision différente de l’IA.