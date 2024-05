Selon des études récentes, les publicités sur Facebook sont désormais plus efficaces que la publicité télévisée traditionnelle. Cependant, la plupart des entreprises estiment que le retour sur investissement des publicités Facebook est bien en dessous de leurs attentes. Dans ce guide dédié aux publicités Facebook, nous allons vous donner quelques conseils pour améliorer vos performances.

Pourquoi faire de la publicité sur Facebook

Il est difficile de croire que Facebook, qui a été fondé il y a un peu plus de deux décennies, en février 2004, célèbre déjà son 20e anniversaire. Au cours de cette période, la plateforme de médias sociaux est passée d’un petit projet de chambre d’étudiant à Harvard à un site web utilisé par plus de 2 milliards de personnes dans le monde.

Facebook est un réseau social qui compte plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels. Il est donc probable que votre audience cible s’y trouve. Ainsi faire de la publicité sur Facebook et ses plateformes partenaires (Instagram, What’s app et messenger) vous permettront de faire découvrir votre marque et d’engager vos clients potentiels. De plus, les annonces Facebook sont personnalisables et vous pouvez choisir le public auquel vous souhaitez vous adresser. Vous définissez également votre budget, ce qui vous permet de contrôler les coûts. Enfin, les résultats des campagnes publicitaires Facebook peuvent être suivis en temps réel afin d’évaluer si elles sont performantes ou non.

La publicité Facebook Ads pour travailler tout l’entonnoir de conversion

L’entonnoir de conversion marketing est un modèle qui décrit comment les prospects se transforment en clients. Il est constitué de quatre étapes : la découverte du produit, l’intérêt pour le produit, la recherche d’informations et la décision d’achat.

La publicité Facebook Ads vous permet de cibler les prospects à différentes étapes de l’entonnoir. L’idée est donc de réfléchir à la structure de compte la plus adaptée, par exemple, vous pouvez utiliser les publicités pour faire découvrir votre produit à des personnes qui ne le connaissent pas encore, ou encourager les gens à s’intéresser à votre produit en leur montrant les avantages qu’il offre. Vous pouvez également utiliser les publicités pour obtenir des informations sur les clients potentiels, comme leurs intérêts et leurs besoins. Enfin, vous pouvez utiliser les annonces pour persuader les gens de passer à l’étape suivante de l’entonnoir et acheter votre produit.

Exemple entonnoir de conversion marketing

Guide à la création de publicités Facebook réussies

Créer un compte business manager sur Facebook

Pour créer un compte Business Manager, connectez-vous à facebook.com et cliquez sur « créer un compte ». Entrez les informations requises (nom d’entreprise, adresse email et mot de passe) et cliquez sur « continuer ».

Configurer votre compte Business Manager

Une fois le compte créé, il sera configuré par défaut en mode « administrateur ». Cela vous donnera accès à toutes les fonctionnalités du compte, y compris la possibilité de modifier les paramètres et d’ajouter des utilisateurs. Si vous ne souhaitez pas avoir accès à certaines fonctionnalités, modifiez les paramètres du compte en allant dans « paramètres » > « compte ».

Facebook for business

Ajouter une page à votre compte Business Manager

Pour créer une page sur Facebook pour votre entreprise, ajoutez une page à votre compte Business Manager. Allez dans « pages » > « Ajouter une page » et entrez les informations requises (nom de l’entreprise, URL de la page et type de page). Cliquez sur « Ajouter ». Votre page sera ajoutée à votre compte Business Manager.

Ajouter des employés pour gérer votre page Facebook

Si vous ne souhaitez pas gérer votre page Facebook seul, recrutez des employés pour le faire à votre place. Allez dans « pages » > « Employés » et cliquez sur « Ajouter un employé ». Entrez les informations requises (nom, prénom, email et poste) et cliquez sur « Envoyer »

Installer votre Pixel Facebook

Le pixel Facebook est un outil qui permet de suivre les résultats de vos campagnes publicitaires et d’évaluer leur performance. Il s’agit d’un petit morceau de code que vous devez insérer sur votre site internet pour collecter les données des visiteurs. Les données ainsi collectées vous permettent de cibler les publics qui ont été le plus intéressés par votre produit ou service.

Pour installer le pixel Facebook sur votre site web, rendez-vous dans votre « Gestionnaire d’évènements » et cliquez sur « Ajouter un pixel ». Entrez ensuite le nom du pixel et cliquez sur « Créer ».

Après la création du pixel Facebook, vous devez l’intégrer à votre site. Pour cela, vous pouvez utiliser Google Tag Manager. Google Tag Manager est un outil qui vous permet de gérer facilement les balises (le code du pixel Facebook par exemple) sur votre site. Pour utiliser Google Tag Manager, connectez-vous à tagmanager.google.com et créez un compte. Entrez les informations requises (nom d’entreprise, adresse email et mot de passe) et cliquez sur « continuer ».

Une fois le compte créé, connectez-vous à tagmanager.google.com et cliquez sur « Ajouter une source ». Sélectionnez « Facebook Pixel » et cliquez sur « Ajouter ».

Le Pixel Facebook sera alors ajouté à votre compte Google Tag Manager. Vous pourrez ensuite l’installer sur votre site en suivant les instructions fournies par Google Tag Manager.

Installer Facebook CAPI

L’API de conversion Facebook est une API qui vous permet de collecter les données des visiteurs de votre site internet directement au niveau du navigateur et de les envoyer à Facebook.

L’utilisation de Facebook server side tagging permet d’apporter un bon complément à l’intégration navigateur via le Pixel (informations plus riches, moins sujet aux limitations IOS14, ATT, Adblocker et blocage des cookies tiers imposé par certains navigateurs comme Safari).

Aujourd’hui, c’est une intégration indispensable à la bonne performance de vos campagnes Facebook Ads.

Définir votre cible (ICP)

Lorsque vous définissez votre public cible pour les publicités Facebook, il est important de tenir compte de la proposition de valeur client (UCP) de votre entreprise. Votre UCP est la proposition de vente unique de votre produit ou service et explique pourquoi un client devrait acheter chez vous plutôt que chez un concurrent.

Pour déterminer qui doit être votre public cible, posez-vous les questions suivantes :

Quelle est la UCP de mon entreprise ?

À quels besoins ou désirs mon produit ou service répond-il ?

Qui sont mes clients types ?

Quelles sont leurs caractéristiques démographiques (âge, sexe, lieu, etc.) ?

Quels sont leurs intérêts ?

Quels sont leurs comportements d’achat ?

Une fois que vous avez bien compris qui est votre public cible, vous pouvez commencer à le cibler avec les publicités Facebook. Vous pouvez cibler des personnes en fonction de leur âge, de leur localisation, de leurs intérêts et de leur comportement d’achat. Vous pouvez également cibler les personnes qui ont visité votre site web ou qui se sont engagées avec votre marque sur Facebook.

Guide pour créer une structure de compte Facebook Ads

Il est essentiel de définir la structure de son compte Facebook Ads. Cela permettra d’éviter les erreurs et de faciliter la gestion des campagnes.

Créez des campagnes distinctes en fonction des objectifs (par exemple,« campagnes promotionnelles », « campagnes liées à l’acquisition de clients », « campagnes de fidélisation »).

Il existe différents types de campagnes Facebook Ads recommandés pour atteindre vos objectifs marketing. Voici les principaux types de campagnes :

Campagnes de visibilité : cette campagne est conçue pour maximiser la visibilité de votre marque sur Facebook, faire découvrir votre marque au public et générer du trafic sur le site.

Campagnes de notoriété : comme avec par exemple les branded content ads qui permettent d’utiliser le post d’un créateur comme publicité sur n’importe quelle audience.

Campagnes d’acquisition de leads : cette campagne est conçue pour acquérir des leads (contacts) qualifiés. Elle utilise des formulaires directement sur Facebook pour demander aux visiteurs leurs informations personnelles (nom, adresse email, numéro de téléphone, etc.). Ces campagnes peuvent également rediriger du trafic sur les pages de votre site internet.

Campagnes de fidélisation ou « remarketing »: cette campagne est conçue pour encourager les visiteurs les plus engagés à revenir acheter chez vous. Elle utilise des offres spéciales et des codes promo pour inciter les gens à effectuer un achat.

Campagnes de conversion : cette campagne est conçue pour transformer les visiteurs en clients. Elle utilise des formulaires ou des boutons « Acheter » pour permettre aux visiteurs de finaliser l’achat.

Optimisation du budget au niveau de la campagne (CBO)

L’optimisation du budget des campagnes (CBO) est une fonctionnalité de Facebook Ads qui vous permet d’ajuster votre budget pour chaque campagne, en allouant automatiquement plus d’argent aux groupes d’annonces qui sont plus performants et moins d’argent à ceux qui ne le sont pas. Cela vous aide à tirer le meilleur parti de votre budget publicitaire et à obtenir les meilleurs résultats.

Pour utiliser CBO, créez d’abord une campagne et définissez son budget. Ensuite, cliquez sur l’onglet « Optimisation du budget » et sélectionnez « Automatique ». Facebook ajustera alors automatiquement votre budget pour s’assurer que vos annonces les plus performantes reçoivent plus de fonds que vos campagnes les moins performantes.

Plus largement, il faut réfléchir en amont à quel budget allouer à quelle campagne afin de le répartir judicieusement en fonction de vos priorités (visibilité, conversions, acquisition de leads, fidélisation, etc.).

Créer une annonce attrayante

Les publicités Facebook sont très visuelles et il est important d’utiliser des visuels attrayants pour attirer l’attention du public cible. Certaines études ont démontré que le visuel représente une part très significative des performances des publicités sur Facebook et Instagram.

Voici quelques conseils pour créer des annonces efficaces sur Facebook :

Utilisez des visuels qui correspondent à votre marque et à votre message.

Assurez-vous que les visuels sont de bonne qualité et qu’ils ressortent bien sur les différentes résolutions d’écran.

Utilisez des visuels qui incitent les gens à agir, comme des formulaires ou des boutons « Acheter ».

Soyez créatifs et utilisez différents formats de visuels (photos, infographies, vidéos, etc.).

Renouvelez vos visuels fréquemment.

La vidéo est un format très efficace sur les réseaux sociaux et elle permet d’attirer l’attention du public cible. Les UGC par exemple (User Generated Content) ont le potentiel d’engager les internautes et de les inciter à agir. Ces vidéos, produites par les utilisateurs eux-mêmes, ont un aspect authentique et plus personnalisé que les publicités traditionnelles.

En utilisant la vidéo, vous augmenterez les chances que votre publicité soit remarquée et qu’elle incite les gens à agir. Pour performer, les vidéos doivent respecter les codes de la plateforme (accessibles, sous-titrées, au bon format, et être relativement courtes).

Associer à votre annonce un message publicitaire percutant

Le message publicitaire est essentiel pour une campagne Facebook Ads efficace. Il doit être en accord avec la cible et les objectifs de la campagne. Il est également important de renouveler régulièrement les messages publicitaires pour maintenir l’attention du public cible.

Il existe plusieurs types de messages publicitaires qui peuvent être utilisés sur Facebook :

L’introduction : ce message est utilisé pour présenter votre produit ou service et inciter les gens à cliquer pour en savoir plus.

La promotion : ce message est utilisé pour encourager les gens à acheter votre produit ou service.

L’invitation : ce message est utilisé pour inciter les gens à participer à une activité, comme un concours ou un événement.

Le message de remerciement : ce message est utilisé pour remercier les personnes qui ont acheté votre produit ou service.

Le choix du bon message publicitaire dépend des objectifs de la campagne et des caractéristiques de la cible. Il est donc important de réfléchir en amont aux différents messages possibles et de choisir celui qui sera le plus efficace pour atteindre vos objectifs.

Guide pour évaluer les résultats de ses campagnes Facebook Ads

Les principaux indicateurs de performance sur Facebook

Il est important de mesurer les résultats de ses campagnes Facebook Ads pour savoir si elles sont efficaces et pour déterminer les améliorations à apporter. Pour évaluer les résultats, Facebook fournit différents KPI qui permettent de suivre les performances de vos campagnes.

Les principaux KPI sur Facebook Ads sont le nombre de clics, le CTR (taux de clics), le CPC (coût par clic), le CPA (coût pour acquérir un client), et le ROI (retour sur investissement).

Le nombre de clics est le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre annonce.

Enfin, il est crucial d’évaluer les résultats de vos campagnes pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et d’ajuster en conséquence. Les principaux indicateurs de performance sur Facebook vous donneront une vue d’ensemble, tandis que l’ajout d’UTM pour approfondir avec Google Analytics vous fournira des informations supplémentaires.

Ajout de balises UTM pour une analyse plus approfondie avec Google Analytics

Vous pouvez approfondir l’analyse en utilisant une plateforme comme Google Analytics. Pour cela, ajoutez des balises UTM aux URL des annonces. Ces balises UTM permettent à l’outil d’analyse de déterminer la provenance précise du trafic.

Pour ajouter des balises UTM, sélectionnez la campagne à laquelle vous souhaitez les ajouter. Ensuite, cliquez sur « Paramètres avancés » et cochez la case « Afficher les variables UTM ».

Puis, remplissez les informations suivantes :

« utm_source » indique la source du trafic enregistré par la campagne.

« utm_medium » indique le type de média utilisé pour promouvoir la campagne (par exemple : email, Facebook, etc.).

« utm_campaign » indique à quelle campagne le trafic correspond.

« utm_term » indique le terme recherché sur Google qui a conduit au clic sur l’annonce.

« utm_content » permet de distinguer les différents contenus associés à une même annonce (par exemple : texte, images, vidéos).

Conclusion : Guide de publicité pour Facebook Ads

Facebook Ads est une plateforme idéale pour couvrir tout l’entonnoir de conversion. Pour obtenir les meilleures performances, il est crucial d’installer correctement votre Pixel Facebook et votre CAPI. Ceci assure une analyse fiable des performances et permet à l’algorithme d’apprendre. L’optimisation du budget, du ciblage et des créatifs vous aidera à maximiser vos dépenses publicitaires. En outre, il est important d’évaluer les résultats de vos campagnes pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et pour vous adapter en conséquence. Les principaux indicateurs de performance sur Facebook vous donneront une idée générale, mais l’utilisation d’UTM pour approfondir l’analyse avec Google Analytics vous fournira encore plus d’informations.