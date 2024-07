Google a récemment lancé un appel aux spécialistes du SEO, leur demandant de revoir leurs stratégies de contenu. La priorité ne doit plus être d’impressionner le moteur de recherche, mais de créer des contenus qui répondent véritablement aux besoins et aux attentes des internautes.

Cette nouvelle orientation est soutenue par des mises à jour algorithmiques comme le Content Update et le Core Update, qui visent à pénaliser les approches SEO qui ignorent l’expérience utilisateur.

Pour en savoir plus sur cette actualité, consultez l’article dédié sur SERoundtable.

If you have those things because you think they help your readers, that’s fine. It’s more that sometimes people add content-related things to pages because they’ve heard « this helps Google » and potentially, it’s making a less satisfying experience. Again, whatever you do for your…

Google a identifié plusieurs pratiques SEO qui ne servent pas l’intérêt des visiteurs :

Ces tactiques sont désormais considérées comme étant contre-productives et peuvent aujourd’hui entraîner des pénalités de la part de Google.

« Concentrez-vous sur la création de contenu qui plaît réellement aux visiteurs ».

Il est essentiel de penser d’abord à l’expérience des visiteurs avant de chercher à « montrer » quelque chose à Google. Les sites qui offrent une expérience utilisateur de qualité sont ceux qui seront les mieux récompensés par Google, selon le géant du Web lui-même.

Some people absolutely know they’ve done things because they’ve heard this is whatever they’ve heard you have to do to supposedly rank well in Google.

If you’re doing things for your visitors, keep doing those.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) March 21, 2024