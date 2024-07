Pour Google, l’E-E-A-T joue un rôle important dans l’évaluation de la qualité des contenus en ligne. Cette notion d’E-E-A-T englobe l’expertise, l’autorité et la fiabilité de l’auteur et du site d’hébergement. Le deuxième E est venu s’ajouter à la fin de l’année 2023 et met désormais aussi en avant l’expérience.

Aujourd’hui, ces quatre éléments sont cruciaux pour établir la crédibilité d’un contenu et influencer son classement dans les résultats de recherche. Pour se démarquer en ligne et rassurer leurs clients, les marques ont donc tout intérêt à réunir ces critères essentiels sur leur site Web.

Depuis peu, Google accorde par ailleurs une grande importance à la page auteur, c’est-à-dire à sa biographie, car celui lui permet d’évaluer le niveau d’expertise du rédacteur. En prêtant attention à cette description, Google est capable d’améliorer son indexation et de mettre en avant des contenus plus pertinents pour les internautes.

To better assess our results, E-A-T is gaining an E: experience. In addition to expertise, authoritativeness, and trustworthiness, does content demonstrate some degree of experience? Learn more about how E-E-A-T is now part of our search rater guidelines https://t.co/8hCj1Gk49S

