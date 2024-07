– Depuis mars 2024, Google a lancé des mises à jour importantes dans le domaine du SEO.

– Pour rester compétitif, il est essentiel de se concentrer sur la création de contenu et la construction de liens pertinents.

– Participer à des webinaires peut vous aider à savoir comment vous adapter aux évolutions des algorithmes de Google.

Depuis mars 2024, Google a introduit des changements significatifs dans son algorithme, impactant ainsi l’industrie du SEO. Ces perturbations ont incité les professionnels du référencement à revoir leurs stratégies pour maintenir un bon positionnement de leur site.

Today we announced the March 2024 core update & new spam policies that, in combination, are designed to show less content made to attract clicks and more content that people find useful. Learn more: https://t.co/wQVZ8mExRB

— Google Search Central (@googlesearchc) March 5, 2024