Les points essentiels

Google veut optimiser son processus de crawl pour cibler des URLs pertinentes.

pour cibler des URLs pertinentes. La qualité du contenu prime sur le « budget crawl« .

Des stratégies sont en développement pour un crawl plus intelligent et moins gourmand en données.

Google envisage de réduire le crawl !

Google est en quête perpétuelle d’optimisation de ses services, et le crawl ne fait pas exception à cette règle.

Aujourd’hui, l‘entreprise cherche à améliorer l’efficacité du crawl en ciblant les URLs qui méritent vraiment d’être explorées : une initiative qui pourrait transformer la manière dont le géant du web interagit avec les sites web. Dans ce contexte, la qualité du contenu s’avère être un critère central.

Google souhaite par ailleurs diminuer la consommation de données de son moteur de recherche, ce qui pourrait avoir des répercussions positives sur l’empreinte écologique du web.

Les nouvelles stratégies de Google pour un crawl plus intelligent

La mission confiée à Gary Illyes de Google est claire : réduire le crawl et la consommation de données. Pour y parvenir, les stratégies envisagées incluent une utilisation plus judicieuse de la mise en cache et le partage de ce cache interne entre les différents user agents.

Google est également à la recherche de suggestions qui pourraient contribuer à cette démarche. L’objectif est de rendre le crawl non seulement plus intelligent, mais aussi plus respectueux des ressources disponibles.

Vers un web plus durable ?

Gary Illyes promeut une vision d’un web durable et efficace, en phase avec les préoccupations environnementales actuelles. Google, dans cette optique, souhaite se concentrer sur le crawl d’URLs qualitatives, ce qui permettrait d’améliorer la qualité de l’index tout en réduisant l’empreinte numérique.