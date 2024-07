Les points essentiels

Être conscient des enjeux commerciaux de l’internationalisation.

Comprendre la structure d’URL internationale et la balise hreflang .

. Traduire les contenus performants et investir dans du contenu spécifique au marché local.

Le SEO international est crucial pour votre entreprise

La mise en place d’une stratégie SEO internationale est essentielle pour les entreprises qui veulent étendre leur présence à l’échelle mondiale. En comprenant les spécificités de chaque marché, vous pouvez ainsi adapter votre contenu et vos efforts de référencement pour maximiser votre visibilité et votre impact dans d’autres pays.

Choisir une URL internationale

Pour ce faire, il est important de définir une structure d’URL internationale claire, afin de garantir une indexation efficace de vos pages dans les moteurs de recherche du monde entier. Plusieurs structures sont possibles : ccTLD ou gTLD avec des sous-domaines, des sous-répertoires ou des paramètres.

D’autres stratégies peuvent aussi être mises en place, à l’image de la balise hreflang, des contenus traduits et plus encore.

Soigner la balise hreflang

La balise hreflang est essentielle pour indiquer aux moteurs de recherche la langue et la région cibles de chaque version de votre site. Cet attribut peut être intégré sur votre site de trois façons différentes : dans le sitemap, dans le HTTP header ou encore dans l’élément HTML <head>.

TBH hreflang is one of the most complex aspects of SEO (if not the most complex one). Feels as easy as a meta-tag, but it gets really hard quickly. — John 🧀 … 🧀 (@JohnMu) February 19, 2018

Créer du contenu adapté au marché local

Pour maximiser l’impact de votre stratégie SEO internationale, il est recommandé de traduire vos contenus les plus performants dans les langues cibles (anglais, espagnol, etc.). Ces textes doivent également résonner avec les habitudes et les préférences de chaque pays pour satisfaire pleinement ces audiences internationales. En effet, les besoins et les attentes des consommateurs peuvent grandement varier d’une nation à une autre, d’où la nécessité de s’y conformer, tant que possible.

Du côté de la langue, et plus particulièrement de l’anglais, il faut par ailleurs penser à l’adapter à la localité. Par exemple, nous savons très bien que l’anglais britannique diffère de l’anglais américain (soccer vs football, etc.). La cohérence doit donc être optimale de ce côté-là. L’enjeu de crédibilité est bien réel pour les marques !

Pour plus de détails : Search Engine Journal